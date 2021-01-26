Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская впервые появилась на телевидении в 21 год. После окончания Киевского университета культуры и искусств она снялась в реалити-шоу "Остров искушений" с парнем Андреем.

Источник: инстаграм Славы Каминской

Архивное видео проекта, в котором пары проверяли свою любовь на прочность, вызвало шквал обсуждения в сети и поразило подписчиков звезды.

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На момент съемок реалити-шоу "Остров искушений" Славе Каминской был 21 год. На первом курсе университета она познакомилась с на два года старше Андреем Скориным, который работал личным помощником президента автомобилестроительной компании. После года отношений пара стала героями популярного в то время проекта и отправилась на Сейшельские острова испытывать свои чувства.

В рамках шоу "Остров искушений" Слава Каминская и Андрей Скорин рассказали свою историю любви. Парень признался, что не смог пройти мимо яркой девушки. Студенткой певица действительно одевалась вызывающе – мини-юбка, облегающая розовая майка с принтом, босоножки на платформе, насыщенный макияж и массивные аксессуары. В то же время Андрей покорил артистку "внешними данными".

Мой первый шаг к популярности. Оля – это мой сценический псевдоним,

– пошутила Слава Каминская.

Реакция сети

Отметим, настоящее имя исполнительницы – Ольга Кузнецова. Однако немало поклонников услышали его впервые, поэтому свое удивление выразили в комментариях:

Оля? Моя жизнь не станет прежней;

Почему Оля?

Оля? Мир рухнул.

Множество пользователей заявили, что смотрели шоу "Остров искушений" и хорошо запомнили Славу Каминскую как рыжеволосую Олю из Одессы. Они отметили, что в проекте артистка вела себя достойно и сразу покорила сердца зрителей.

Архивное видео поразило не только фанов участницы группы "НеАнгелы", но и звезд. Виталий Козловский написал: "Годы тебе к лицу", а ведущий Андрей Бедняков отметил: "Оля, ты прекрасная барышня".