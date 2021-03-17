Слава Камінська зізналася, що зраджувала чоловікові

Джерело:"29 питань від Люкс FM"
Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вкотре приголомшила зізнанням. Знаменитість розповіла, що зраджувала першому чоловікові. Також поділилася, що готова пробачити зраду.
Слава Камінська дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про особисте життя. Зокрема, артистка пригадала випадок, коли зрадила обранцеві.
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Під час розмови зі Славою Дьоміним знаменитість приголомшила резонансним зізнанням. Ведучий поцікавився у співачки, чи змогла б вона пробачити зраду у стосунках. Камінська впевнено відповіла "так".
Тоді Дьомін запитав, чи зраджувала колись Камінська, перебуваючи у стосунках.
Так, було таке. Але це сталося давно. Едгару (Камінському, – Showbiz 24) не зраджувала. А раніше траплялося,
– зізналася артистка.
Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн
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