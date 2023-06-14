Слава Камінська заступилася за російську мову та нарвалася на хейт: "Чому ви досі не в Росії?"

Українська співачка Слава Камінська, яка з початком повномасштабної війни виїхала до Нідерландів, оскандалилася новою заявою. Артистка заступилась за російську мову, через що нарвалася на хейт від українців.

Камінська висловилася щодо мовного питання після скандалу, який виник на концерті Макса Барських у Кременчуці. Артист виконав пісню російською мовою і через це один з глядачів написав на нього заяву в поліцію.

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Камінська нарвалася на хейт через захист російської мови

Співачка написала допис у Інстаграмі зі скриншотом статті 10, де сказано, що "в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин".

"Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" – різко написала Слава. Очевидно, що їй не сподобався інцидент з Максом Барських, на якого викликали поліцію за російськомовну пісню.

Підписники зірки не зрозуміли невдоволення Камінської, адже в Україні триває повномасштабна війна. У коментарях вони продемонстрували своє обурення ситуацією.

Шанувальники зауважили, що "якби всі півтора року артистка була в Україні, а не за кордоном, то питання про російську мову у неї б не виникло".

Ось деякі коментарі розгніваних українців:

"Славо, ви топите за російську? Чи відноситесь до російської національної меншини і хочете на цьому зробити акцент? Не розумію сенс таких постів зараз"

"Пані Славо! Може якби ви знаходились в Україні всі 1,5 роки війни, ви би не дивувались реакції українців на таке. І не захищали би тут рускагавкающіх. В побуті, будь ласка, на публіці і офіційному просторі – прошу національною виражатися!"

"Справжні українці після початку повномасштабної війни Росії проти України не розмовляють мовою окупанта!"

"Якщо ви так принципово відстоюєте російську мову, чому ви досі не в Росії? Вам дуже личить ця країна. Війна закінчиться, і ви повернетесь до України заробляти собі на життя. Невже ви думаєте, що вас приймуть з російськомовним репертуаром?"

"Чому не популяризувати українську, враховуючи, що ви маєте велику аудиторію для цього? Нащо постійно це відстоювання російської, для кого?"

"Що ще повинно відбутись, щоб усім дійшло, що мова – то їх зброя вбивства зараз!"

"Біженка з України, на яку напала Росія, щоб "захистити російськомовних меншин" вимагає російську мову?! Когнітивний дисонанс.

"Слава, ну і навіщо це ось розганяти? Щоб підхопила інша пропаганда? Чи це викликали на ваш концерт? Ви вибачте, але ви самі напрошуєтеся на галас і хайп і хейт.. Ви зараз за кордоном з дітьми в безпеці, і кайфуйте!"

"Уявляєте, як людей нудить від мови вбивць? Так, незвично і складно, та як є".

"Цікаво просто, а де ви Конституцію України російською знайшли?".

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Додамо, що з хейтом Слава зіштовхується не вперше. Раніше її розкритикували через життя за кордоном та висвітлювання його у соцмережах. Підписники накинулася на виконавицю з коментарями на тему того, що "не слід показувати свої розваги в чужій країні". У відповідь артистка заявила, що "має на це право".