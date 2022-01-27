На фотографії жінка зручно умостилась на кріслі в епатажному чорному образі: прозорій сукні з рюшами та вирізами і в капелюшку. Look завершувала темно-червона помада.

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"Якби мені вистачило слабкості, я написала б багатотомний твір без ілюстрацій. Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали. Рішення піти – це мільйони (кому я брешу, мільярди) думок та сумнівів. Я зачиняю за собою двері тільки коли мені більше нічого сказати в замкову щілину. Я люблю тебе і відпускаю. І бажаю себе гарного нового шляху", – написала Слава.



Слава Камінська / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

Така публікація спровокувала справжні обговорення у коментарях, проте артистка ще нікому не підтвердила здогадки фанів:

"Така гарна";

"Чекаю на пояснювальну бригаду в телеграмі";

"Слова нової пісні";

"Едгар ("Доббі вільний")";

"Ну починається";

"Дует був вогонь. Соло – ну це як Ватсон без Голмсу. Але в цій публікації йдеться про чоловіка. Хтось тріпає нерви, колишній";

"Так це про Віку, народ";

"Знову ця качка.... Таке враження, що я зайду ще через рік, і так і читатиму ці перекиди "анонімних"... Без імен та конкретики";

"Новий шлях – це завжди чудово і дуже цікаво. Любові та щастя на цілий багатотомний чарівний роман про кохання";

"Відпускаю, якщо тобі не заважає ланцюжок на нозі";

"Думала, це нова пісня";

"Кому адресовано цей допис?";

"Дуже сильно сказано";

"Сумно, що гідні чоловіки не трапляються";

"Ось до бабусі не ходи, адресовано Віці".

Зазначимо, що дует "НеАнгели" з Вікторією Смеюхою розпався торік у березні. Юрій Нікітін запропонував співачкам розходитися та починати сольні кар'єри вже не під його наставництвом. Але після кількох спроб провести спільні корпоративи разом, почали виринати подробиці про аб'юз в колективі зі сторони Камінської. Станом на 2022 рік артистки повністю перестали спілкуватись і разом виступати. Вони почали сольні кар'єри.

Щодо розлучення Камінської, то це сталось ще у липні 2019 року. Причиною стали постійні непорозуміння та сварки. Але з того часу пара продовжує разом виховувати двох спільних дітей, разом відпочивати та навіть інтригувати мережу спільними романтичними фото.