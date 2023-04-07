Під час інтерв'ю Дьомін запитав, чи замислювалася Слава Камінська над тим, щоб відновити гурт "НеАнгели". Вона спочатку поскаржилася на брак часу та важке життя в Нідерландах, а потім натякнула, що не проти знову стати в дует з Вікою Смеюхою.

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Слава Камінська заговорила про повернення в "НеАнгели"

Я скучила за нею (Вікою, – 24 канал). Я скучила за пацанами нашими, за нашими поїздками на автобусі по маленьким, великим містам. Трошки є,

– зізналася Слава Камінська.

Однак після всіх сварок з Вікою вони не спілкуються. Артистка лише чула, що та нібито перебралася в Італію, але на повідомлення її не відповідає.

"Ми не спілкуємося. Я нещодавно написала їй, але вона мені нічого не відповіла. Я не знаю, може вона щаслива, може вона заміж вийшла. Я не розумію, тому що не бачу її в соцмережах. Що з нею, як вона? Ну сподіваюся, що в неї все добре", – висловилася Слава Камінська.

Слава Камінська з Вікою з "НеАнгелів" / Фото з інстаграму співачки

Вона нібито готова закрити очі на всі минулі конфлікти і сказати ексколезі: "Віко, коза, я так за тобою скучила". Усе тому, що під час війни Камінська почала більше цінувати людей.

"Цей рік показав нам, що всі сварки – це настільки неважливо. Ця війна показала нам, що сварки – все фігня. Потрібно цінувати одне одного, любити, поважати, цінувати життя, людей, з якими ти співпрацюєш, їхнє здоров'я, їхній нервовий стан", – поділилася думками співачка.