Слава Камінська відпочиває в Одесі з екскоханим Едгаром: фото
Джерело:інстаграм Слави Камінської
Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська з дітьми відпочиває в Одесі. Артистка оприлюднювала фото з чоловіком, проте не показувала його обличчя. Тепер вона розсекретила, що у відпустці ще й з екскоханим Едгаром Камінським.
Сезон літніх відпусток в розпалі! Слава Камінська нещодавно повернулася з Каппадокії, де відсвяткувала день народження, а тепер повезла дітей до моря.
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Камінська з ексчоловіком в Одесі
В інстаграмі зірка поширила декілька кадрів з сімейного відпочинку в Одесі. Спершу вона показала, що на відпочинку є ще чоловік, однак його обличчя закрила смайликом. Деякі прихильники зазначали, що виконавиця відпочиває з новим бойфрендом, а деякі були переконані, що це її екскоханий.
Тепер Слава оприлюднила фото з аквапарку, на якому позувала з донькою, сином і колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Невідомо, чи ексзакохані возз'єдналися лише на відпочинку, чи між ними досі є почуття. Однак на обличчях батьків і дітей сяють усмішки. Схоже, що такий спільний відпочинок їм неабияк подобається.
Немає нічого прекраснішого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими,
– написала Слава під фото.
Слава Камінська з дітьми й екскоханим в Одесі / Фото з інстаграму співачки
У коментарях підписники артистки зазначають, що дуже раді знову бачити знамениту сім'ю разом.
- "Справжня сім'я! Рада бачити вас знову разом!"
- "Нехай сім'я возз'єднається! Вони неймовірно гарна пара!"
- "Чудова сім'я!"
- "Будьте щасливими! Ви чудові батьки! Любові вам і возз'єднання!"
- "Сподіваюся, що зійдетеся! Діти прекрасні й ви – просто вогонь!"