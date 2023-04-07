Вчимо українську, – Слава Камінська розповіла про нового бойфренда і зізналася, на що живе

Українська співачка Слава Камінська, яка зараз живе в Нідерландах, знайшла собі нові стосунки. Деталей про коханого зірка говорити не хоче, але зізналася, що він вчить українську та допомагає їй фінансово.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка підтвердила, що зараз не самотня. В листопаді вона приїжджала в Україну.

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Слава розповіла про нового коханого

Зі своїм обранцем співачка познайомилася на відпочинку. За її словами, зараз коханий вчить українську мову.

Він розуміє російську, трішки українську, іспанську, естонську. Зараз ми вивчаємо українську. Я з ним спілкуюся українською, бо дуже хочу, щоб він нею спілкувався,

– зауважила співачка.

Сама Слава зізнається, що після повномасштабного вторгнення почала спілкуватися українською мовою. Зокрема, вона говорить українською з дітьми, хоч іноді це дається важко. Також співачка може спілкуватися російською, англійською чи нідерландською.

І попри те, що Камінська вже двічі була одружена, вона зізнається, що готова вийти заміж втретє. Проте більше подробиць про коханого Слава розкривати поки що не хоче. "Я стала забобонна останнім часом, особливо в питаннях особистого життя", – пояснює зірка.

На що Камінська живе в Нідерландах

Слава зізналася, що живе в Нідерландах на зароблені гроші з концертів "НеАнгелів", а ще їй допомагає новий коханий, а також колишній чоловік.

По-перше, гурт "НеАнгели" був одним з найдорожчих гуртів, у якого було багато концертів. І я не буду лукавити і скажу, що мені допомагає мій добрий коханий хлопчик,

– поділилася Слава.

Водночас квартиру в Нідерландах, в якій Камінська живе з дітьми та своєю мамою, до кінця літа сплатив колишній чоловік. "Мені з квартирою допоміг Едгар. Він сплатив нам квартиру на рік, і зараз він теж допоміг", – сказала вона.

В середньому на місяць її родина витрачає близько 3 тисячі євро.

Дивіться інтерв’ю зі Славою Камінською: відео

Додамо, що у шлюбі з Едгаром Камінським Слава прожила 5 років і народила двох дітей – сина Леона та дочку Лауру. Після розлучення колишнє подружжя довго конфліктували, але згодом змогли вибудувати нормальні відносини.