Когда свадьба: Слава Каминская рассказала о забавных вопросах от детей
Известная украинская певица Слава Каминская воспитывает двоих детей: сына Леона и дочь Лауру. Звезда призналась, что сейчас они часто ставят ей разные вопросы, от которых она теряется или начинает смеяться.
Источник:24 канал
Украинская певица Слава Каминская является хорошей мамой двоих детей. На съемках шоу "Где логика" артистка поделилась интересными фактами из личной жизни, сообщает пресс-служба "Нового канала".
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Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская воспитывает двоих детей – дочь Лауру и сыночка Леона. Малышам 5 и 6 лет, поэтому сейчас в самом разгаре период ярких вопросов. Звезда призналась, что часто теряется от детских фраз, а иногда и смущается. Но чаще смеется.
Слава Каминская рассказала, что дети постоянно задают множество вопросов то ей, то отцу Эдгару.
Например, спрашивают, когда свадьба. К тому же, наша с ним (Слава рассталась с мужем почти два года назад, – Showbiz). Хотя, мне кажется, их в этом плане больше всего интересует веселая вечеринка. Конечно, мы отвечаем на все в шутливой форме, но в тупик меня детвора загоняет часто,
– поделилась певица.
Также дети часто удивляют просьбами. В частности, недавно они попросили купить ящерицу. Но звездная мама отказалась, мол, боится. "А еще Леон недавно спросил, например, что означают слова "звонок, будто выстрел в спину", которые услышал в песне. Так толкование слова "неожиданно" я еще не объясняла. Было сложно", – добавила Слава Каминская.
Артистка отметила, что популярный среди детей вопрос: "Откуда берутся дети?" в семье не звучит. Звезда объяснила, что она уже рассказывала детям, что они были у мамы в животике.
Я им показывала фото, где была беременна. Каким образом дети в живот попали, мы еще с папой не объясняли. Вообще, считаю, может, папа лучше объяснит, ведь он врач. Анатомические метаморфозы ему ближе,
– подытожила Слава Каминская.
Слава Каминская с детьми / Пресс-служба
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