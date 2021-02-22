Известная украинская певица Слава Каминская воспитывает двоих детей: сына Леона и дочь Лауру. Звезда призналась, что сейчас они часто ставят ей разные вопросы, от которых она теряется или начинает смеяться.

Украинская певица Слава Каминская является хорошей мамой двоих детей. На съемках шоу "Где логика" артистка поделилась интересными фактами из личной жизни, сообщает пресс-служба "Нового канала".

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Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская воспитывает двоих детей – дочь Лауру и сыночка Леона. Малышам 5 и 6 лет, поэтому сейчас в самом разгаре период ярких вопросов. Звезда призналась, что часто теряется от детских фраз, а иногда и смущается. Но чаще смеется.

Слава Каминская рассказала, что дети постоянно задают множество вопросов то ей, то отцу Эдгару.

Например, спрашивают, когда свадьба. К тому же, наша с ним (Слава рассталась с мужем почти два года назад, – Showbiz). Хотя, мне кажется, их в этом плане больше всего интересует веселая вечеринка. Конечно, мы отвечаем на все в шутливой форме, но в тупик меня детвора загоняет часто,

– поделилась певица.

Также дети часто удивляют просьбами. В частности, недавно они попросили купить ящерицу. Но звездная мама отказалась, мол, боится. "А еще Леон недавно спросил, например, что означают слова "звонок, будто выстрел в спину", которые услышал в песне. Так толкование слова "неожиданно" я еще не объясняла. Было сложно", – добавила Слава Каминская.

Артистка отметила, что популярный среди детей вопрос: "Откуда берутся дети?" в семье не звучит. Звезда объяснила, что она уже рассказывала детям, что они были у мамы в животике.

Я им показывала фото, где была беременна. Каким образом дети в живот попали, мы еще с папой не объясняли. Вообще, считаю, может, папа лучше объяснит, ведь он врач. Анатомические метаморфозы ему ближе,

– подытожила Слава Каминская.



Слава Каминская с детьми / Пресс-служба