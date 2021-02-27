Слава Камінська кумедно привітала ексчоловіка з днем народження

Джерело:інстаграм Слави Камінської
Учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська та знаменитий пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися півтора року тому, однак підтримують дружні стосунки. Співачка публічно привітала ексчоловіка з днем народження та оприлюднила його кумедні фото з дітьми.
Навіть після скандального розлучення експодружжя не приховує стосунки від публіки. Знаменитості продовжують показово вітати одне одного зі знаковими датами та ділитися милими фото, зробленими під час спільного дозвілля з дітьми. Цього разу Слава Камінська була куди стриманішою, вітаючи ексчоловіка Едгара з днем народження. Обійшлося без провокативних заяв про почуття та спільне майбутнє.
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Зірка "НеАнгелів" вкотре подякувала колишньому за двох дітей – сина Леонарда і доньку Лауру. Вона наголосила, що малюки взяли від татка найкраще. Звичайно, від курйозних побажань Слава Камінська не втрималась. Вона висловила сподівання, що в колишнього завжди будуть пацієнтки з великими носами і маленьким бюстом.
Тато, ми всім нашим складом вітаємо тебе з днем народження. Спасибі тобі за мудрість, терпіння і таку чудову спадщину в особі наших двох. Будь здоровий, успішний і коханий. Нехай в цьому світі не закінчуються великі носи і маленькі груди,
– з гумором написала співачка.
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