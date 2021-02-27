Слава Камінська кумедно привітала ексчоловіка з днем народження

Учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська та знаменитий пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися півтора року тому, однак підтримують дружні стосунки. Співачка публічно привітала ексчоловіка з днем народження та оприлюднила його кумедні фото з дітьми.

Навіть після скандального розлучення експодружжя не приховує стосунки від публіки. Знаменитості продовжують показово вітати одне одного зі знаковими датами та ділитися милими фото, зробленими під час спільного дозвілля з дітьми. Цього разу Слава Камінська була куди стриманішою, вітаючи ексчоловіка Едгара з днем народження. Обійшлося без провокативних заяв про почуття та спільне майбутнє.

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Слава Камінська привітала ексчоловіка з днем народження

Зірка "НеАнгелів" вкотре подякувала колишньому за двох дітей – сина Леонарда і доньку Лауру. Вона наголосила, що малюки взяли від татка найкраще. Звичайно, від курйозних побажань Слава Камінська не втрималась. Вона висловила сподівання, що в колишнього завжди будуть пацієнтки з великими носами і маленьким бюстом.

Тато, ми всім нашим складом вітаємо тебе з днем народження. Спасибі тобі за мудрість, терпіння і таку чудову спадщину в особі наших двох. Будь здоровий, успішний і коханий. Нехай в цьому світі не закінчуються великі носи і маленькі груди,

– з гумором написала співачка.

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Що відомо про стосунки Слава та Едгара Камінських після розлучення:

в серпні минулого року експодружжя влаштувало сімейний відпочинок з дітьми в Одесі. Разом вони розважалися в басейні, дивилися шоу дельфінів та ходили до тераріуму;

співачка підтримує стосунки не лише з колишнім чоловіком, а й зі свекрухою Людмилою. Жінка навіть запрошувала невістку на святкування дня народження в сімейному колі, а та публічно назвала її свекрухою мрії, яка "ніколи не засудить, не відмовить, не насварить";