Виконавиця не часто показує свої образи та ділиться новими світлинами, тому кожна її публікація привертає увагу публіки. Днями артистка показала, який look обрала для походу на студію звукозапису.

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Літній look Слави Камінської

Слава позувала на камеру в літньому костюмі з легкої тканини. Вбрання було білого кольору з синім принтом та складалося з сорочки, яку Камінська не застібала, та широких штанів. Під сорочку зірка одягнула футболку темно-синього кольору з зображенням бджоли.

Волосся Камінська вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж у світлих відтінках. Такий образ пасував Славі, підкреслив її красу.

Іноді життя ставить нас перед вибором. А мені вибір ніколи не давався легко. Всім нам подобається різна музика. В моєму плейлисті більше драми, хоча я іронічна особистість,

– написала Камінська під фото.



Слава Камінська на студії / Фото з інстаграму Слави Камінської



Слава Камінська на студії / Фото з інстаграму Слави Камінської