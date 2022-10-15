Слава Камінська жорстко познущалася з Віки з "НеАнгелів": мережа накинулася у відповідь
Джерело:Слава Камінська
Гурт "НеАнгели" розпався більш як рік тому, а Слава Камінська досі кепкує з ексколеги Віки Смеюхи. Вона познущалася з неї через вітальний допис до Дня захисників і захисниць України. Однак мережа "рознесла" співачку у відповідь.
Слава Камінська і Віка Смеюха розсварилися задовго до розпаду гурту "НеАнгели". Вони били одна одну й принижували публічно, тож не дивно, що Камінська зробила це знову. Її повеселив допис колеги, яким вона привітала захисників і захисниць України.
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Як Слава Камінська познущалася з Віки з "НеАнгелів"
"Я пишаюсь і відчуваю всеохопну вдячність. Кожного дня, але сьогодні – особливо! Захисники й захисниці, ваша сила відчувається кожної секунди нашого життя. Традиція вшанування українського війська – одна з найважливіших для нас дат! Ваша мужність, ваш героїзм, ваші звитяги й перемоги, я знаю точно, що завдяки їм ми отримаємо нашу, спільну, довгоочікувану та невідворотню перемогу добра над злом. Ми нащадки найсильніших, найсміливіших козаків, і сьогодні як ніколи відважно підтверджуємо, що наша нація надзвичайна і дивовижна", – написала Віка в інстаграм-профілі.
Віка Смеюха привітала з Днем захисників і захисниць України / Фото з інстаграму співачки
У коментарях під постом Вікторії Смеюхи Слава Камінська відреагувала так: "Та за шо". Натомість у своєму профілі опублікувала скрін допису й підписала: "І не питай мене ту бі ор нот ту бі".
У коментарях припустили, що Камінська потролила Віку через мілітарі принт топу, що нагадує камуфляж російської армії:
- "Щось вона не ту армію підтримує. Це ж піксель русні";
- "У Вікторії топ з орнаментом російського військового забарвлення. Це російський піксель. Запитайте у професійних військових. Темно-зелене та болотне забарвлення має російська військова форма".
Слава Камінська познущалася з Віки Смеюхи / Скриншот з інстаграму співачки
Однак на цьому Слава Камінська не зупинилася й принизила Вікторію у присутності 6-річної доньки Лаури. "Мамо, а Віка за Росію?", – запитала дівчинка. "Віка просто тупа", – відповіла співачка з їдким сміхом. Навіть Лаурі стало прикро, що її мама ображає Смеюху.
Мережа накинулася на Славу Камінську у відповідь
Фоловери Слави Камінської не оцінили її гумору й вирішили, що вона намагається самоствердитися за рахунок колишньої колеги. Крім того, на думку користувачів інстаграму, артистка – поганий приклад для доньки:
- "Навіщо себе такими постами принижувати? Разом працювали, товаришували, гарні пісні співали";
- "Ніколи не була прихильницею Віки, але у Слави вже перебір";
- "Щоб не відбувалося між вами, але це занадто. Слава, ганьба";
- "Може я чогось не розумію, Але мені здається, навіщо дивитися на інших, колишніх. Ти пішов далі, а вони в інший бік. І Все. Своїм життям треба жити";
- "По-моєму, пані Слава вже вичерпала весь свій потенціал і не знає, чим більше тригерувати аудиторію. Така поведінка перекреслює всі її здобутки та таланти";
- "Слава ніяк не второпає, що Україна змінилася навіки. Після усього пережитого в нас цінують щирість, добро, взаємодопомогу, людяність. А насмішки, заздрість і сарказм лишилися у совдепії, ну і в раші";
- "Бидлота, яка паразитує на скандалах і тому ж вчить своїх дітей. Гидко вже, відписка";
- "Тепер зрозуміло, чому ви вже не пара зі своїм чоловіком. Інтелект з вас просто пре";
- "У Слави, мабуть, за кордоном вже дах тече і знову фігнею страждає".