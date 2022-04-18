Слава Камінська поскаржилася на дороге життя в Нідерландах: "У нас чудова країна"

Співачка Слава Камінська на час війни виїхала з дітьми у Нідерланди. Артистка розповіла, що в цій країні все дуже дороге.

Чимало українських жінок виїхали за кордон разом із дітьми, щоб врятувати їх від війни. Тепер вони вимушені облаштовувати життя далеко від рідних домівок.

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Слава Камінська про життя у Нідерландах

Виконавиця також прийняла рішення евакуюватися з Києва за кордон. Слава разом з двома дітьми – сином Леонардом та донькою Лаурою перебуває в Нідерландах. Зараз там дуже холодно, хоча є море, але в ньому ніхто не купається. Співачка зізналася, що в цій країні все дуже дорого та наголосила, що ми не цінували нашу Україну.

Яка у нас чудова країна. В Україні можна все. Все абсолютно недорого. А тут просто капець. На жаль, не цінували. Перебували у чудових умовах. Зараз я розумію, що в Нідерландах все дуже дорого і нічого немає. Але нічого, прорвемося. Все буде Україна,

– сказала Камінська.



Слава Камінська з дітьми в Амстердамі / Фото з інстаграму співачки

Та багато зіркових матусь не наважуються виїжджати з України. Хто попри небезпеку залишається вдома – дізнавайтеся за посиланням.