Популярна українська співачка Слава Камінська поділилась новим дописом з прихильниками. Вона продемонструвала стильний повсякденний образ та заінтригувала думками про новий трек.

Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилась новою світлиною на своїй сторінці. Вона знову показала стиль у вдалому вбранні.

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Образ Слави Камінської

Співачка зробила гарне селфі перед дзеркалом. Вона постала в чорних лосинах та смугастій чорно-білій сукні-туніці в морському стилі. Широкий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру.

Зверху Слава Камінська накинула білу сорочку, яку спустила з одного плеча, додавши аутфіту особливості. Вбрання знаменитість поєднала з чорними шкіряними чоботами на підборах.

Артистка розпустила волосся та зробила легку укладку. Слава Камінська завершила look макіяжем. Вона підкреслила очі тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Під фото артистка написала про можливий переїзд. Вона також запитала фанів, який вони очікують трек: ліричний чи танцювальний. Більшість шанувальників висловили бажання почути запальну пісню від Слави Камінської. Також вони засипали зірку компліментами: