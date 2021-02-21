Слава Каминская показала стильный повседневный образ в полосатом платье: фото
Популярная украинская певица Слава Каминская поделилась новой заметкой с поклонниками. Она продемонстрировала стильный повседневный образ и заинтриговала мыслями о новом треке.
Источник:инстаграм Славы Каминской
Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась новой фотографией на своей странице. Она снова показала стиль в удачном наряде.
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Образ Славы Каминской
Певица сделала красивое селфи перед зеркалом. Она предстала в черных лосинах и полосатом черно-белом платье-тунике в морском стиле. Широкий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру.
Сверху Слава Каминская накинула белую рубашку, которую спустила с одного плеча, добавив аутфиту особенности. Наряд знаменитость соединила с черными кожаными сапогами на каблуках.
Артистка распустила волосы и сделала легкую укладку. Слава Каминская завершила look макияжем. Она подчеркнула глаза тенями и черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.
Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской
Под фото артистка написала о возможном переезде. Она также спросила фанов, какой они ожидают трек: лирический или танцевальный. Большинство поклонников выразили желание услышать зажигательную песню от Славы Каминской. Также они засыпали звезду комплиментами:
- Люблю;
- Красавица;
- Эта блузка вам подходит, великолепный образ;
- Вы красавица;
- Красивое фото.
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