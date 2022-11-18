"Малиха, тут є життя": Слава Камінська відшила фанатку після лакшері сторіс з Харкова

Тиждень тому Слава Камінська повернулася в Україну з Нідерландів і поїхала не додому в Київ, а у Харків. У місті, яке щодня обстрілює Росія, співачка ходить по ресторанам і наводить красу, за що їй уже дісталося.

В Україну Слава Камінська приїхала ненадовго й уже готується повернутися в Європу до дітей і мами. Однак її лакшері дозвілля не дає спокою користувачам інстаграму. Після сторіс з устрицями ексучасниці "НеАнгелів" дорікнула давня фанатка.

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Камінська грубо відповіла на хейт після сторіс з Харкова

"Ви нормальна людина? Мені так шкода, стільки ходити на концерти. Ви просто погана людина", – написала шанувальниця артистці в дірект.

Я у Харкові, малиха. І так, тут є життя,

– відповіла Слава Камінська.

Цікаво, що раніше співачка показувала фото з косметологічного кабінету й казала, що Росії не зламати харків'ян: "Харків живе! Не дивлячись на війну. Наш народ не перемогти! Краса за розкладом".

Слава Камінська відповіла на хейт / Фото з інстаграм-сторіс співачки