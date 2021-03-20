Був вечірній ритуал, – Слава Камінська зізналась, що нишпорила в телефоні ексчоловіка

Джерело:"Зірковий шлях"
Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська майже два роки тому розлучилася з чоловіком Едгаром. Екси не приховують, що в їхньому 5-річному шлюбі без ревнощів не обходилося. Так, артистка сама зізналася, що ледь не щовечора перевіряла телефон коханого.
Пластичний хірург Едгар Камінський стверджував, що з колишньою дружиною розлучився через постійні сварки, які відбувалися на тлі її безпідставних ревнощів. Сама Слава розповіла, що справді контролювала чоловіка та навіть нишпорила в його телефоні.
До теми Слава Камінська зізналася, що зраджувала чоловікові
Артистка заявила, що знала паролі Едгара та любила перевіряти його телефон, шукаючи підстави для нових скандалів та емоційних з'ясувань стосунків. Вона знала з ким, коли і про що спілкувався її ексчоловік.
Я люблю нишпорити в телефонах. З Едгаром у мене постійно був вечірній ритуал, як тільки він засинав. Я знала пароль: "Так, що у нас там на сьогодні? Що нам там написали?",
– поділилася співачка.
Слава Камінська не стала вдаватися до подробиць, однак запевнила, що "знаходила інколи те, що не подобалося". У нових стосунках, про які наразі не розголошує, вона не допускає попередніх помилок та повністю довіряє партнеру.
"Раджу всім дівчатам, які нишпорять у телефонах своїх хлопців, цього не робити. Бо інколи ми не так сприймаємо інформацію, яку ми бачимо. Там, можливо, нічого і немає… У мене там такі детективи були. Тому краще не нишпорити", – висловилася знаменитість.
Додамо, лише заради двох спільних дітей – сина Леонарда та доньки Лаури – експодружжя зберегло хороші стосунки, однак навіть після розриву конфлікти між ними не вщухають. Про останню сварку з ексчоловіком Слава Камінська розповідала публічно. На емоціях виконавиця сказала пластичному хірургу, що найкраще, що він зробив за своє життя – став батьком для двох їхніх дітей і подав документи на розлучення.