Був вечірній ритуал, – Слава Камінська зізналась, що нишпорила в телефоні ексчоловіка

Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська майже два роки тому розлучилася з чоловіком Едгаром. Екси не приховують, що в їхньому 5-річному шлюбі без ревнощів не обходилося. Так, артистка сама зізналася, що ледь не щовечора перевіряла телефон коханого.

Пластичний хірург Едгар Камінський стверджував, що з колишньою дружиною розлучився через постійні сварки, які відбувалися на тлі її безпідставних ревнощів. Сама Слава розповіла, що справді контролювала чоловіка та навіть нишпорила в його телефоні.

До теми Слава Камінська зізналася, що зраджувала чоловікові

Слава Камінська нишпорила в телефоні ексчоловіка

Артистка заявила, що знала паролі Едгара та любила перевіряти його телефон, шукаючи підстави для нових скандалів та емоційних з'ясувань стосунків. Вона знала з ким, коли і про що спілкувався її ексчоловік.

Я люблю нишпорити в телефонах. З Едгаром у мене постійно був вечірній ритуал, як тільки він засинав. Я знала пароль: "Так, що у нас там на сьогодні? Що нам там написали?",

– поділилася співачка.

Слава Камінська не стала вдаватися до подробиць, однак запевнила, що "знаходила інколи те, що не подобалося". У нових стосунках, про які наразі не розголошує, вона не допускає попередніх помилок та повністю довіряє партнеру.

"Раджу всім дівчатам, які нишпорять у телефонах своїх хлопців, цього не робити. Бо інколи ми не так сприймаємо інформацію, яку ми бачимо. Там, можливо, нічого і немає… У мене там такі детективи були. Тому краще не нишпорити", – висловилася знаменитість.

Додамо, лише заради двох спільних дітей – сина Леонарда та доньки Лаури – експодружжя зберегло хороші стосунки, однак навіть після розриву конфлікти між ними не вщухають. Про останню сварку з ексчоловіком Слава Камінська розповідала публічно. На емоціях виконавиця сказала пластичному хірургу, що найкраще, що він зробив за своє життя – став батьком для двох їхніх дітей і подав документи на розлучення.