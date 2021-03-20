Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская почти два года назад развелась с мужем Эдгаром. Эксы не скрывают, что в их 5-летнем браке без ревности не обходилось. Так, артистка сама призналась, что чуть ли не каждый вечер проверяла телефон любимого.

Пластический хирург Эдгар Каминский утверждал, что с бывшей женой развелся из-за постоянных ссор, которые происходили на фоне ее беспочвенной ревности. Сама Слава рассказала, что действительно контролировала мужа и даже шарила в его телефоне.

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Слава Каминская рыскала в телефоне эк-супруга

Артистка заявила, что знала пароли Эдгара и любила проверять его телефон, ища поводы для новых скандалов и эмоциональных выяснений отношений. Она знала с кем, когда и о чем общался ее экс-муж.

Я люблю шарить в телефонах. С Эдгаром у меня постоянно был вечерний ритуал, как только он засыпал. Я знала пароль: "Так, что у нас там на сегодня? Что нам там написали?",

– поделилась певица.

Слава Каминская не стала вдаваться в подробности, однако заверила, что "находила иногда то, что не нравилось". В новых отношениях, о которых пока не разглашает, она не допускает предыдущих ошибок и полностью доверяет партнеру.

"Советую всем девушкам, которые рыщут в телефонах своих парней, этого не делать. Потому что иногда мы не так воспринимаем информацию, которую мы видим. Там, возможно, ничего и нет... У меня там такие детективы были. Поэтому лучше не шарить", – высказалась знаменитость.

Добавим, только ради двоих общих детей – сына Леонарда и дочери Лауры – экс-супруги сохранили хорошие отношения, однако даже после разрыва конфликты между ними не утихают. О последней ссоре с экс-супругом Слава Каминская рассказывала публично. На эмоциях исполнительница сказала пластическому хирургу, что лучшее, что он сделал за свою жизнь – стал отцом для двоих их детей и подал документы на развод.