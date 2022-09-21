"Соромно не знати мови": як Слава Камінська знову розізлила українців

Співачка Слава Камінська вкотре розізлила українців. Від 24 лютого артистка неодноразово потрапляла в скандали, а тепер її звинуватили у насміханні з рідної мови.

На час війни Камінська з дітьми виїхала в Нідерланди. Днями вона опублікувала фото з сином, яке зробила біля школи. Користувачів мережі збентежив підпис до знімка.

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Що написала Слава Камінська

На світлині видно, що 7-річний Леонард не дуже хоче відпускати маму та йти на навчання. Слава придумала підпис російською "картина маслом", але перекласти на українську самостійно не змогла. Тому вирішила попросити допомоги у підписників.

Як перекладається "картина маслом" – "картина олією"?

– написала артистка під фото.

Однак такі слова викликали різні реакції у підписників артистки. Деякі шанувальники допомогли їй з перекладом.

"В українській мові є слово масло. Олія може бути соняшникова, а от масло – вершкове".

"Якщо ви не знали, то в нашій мові є слова масло та олія".

"Картини малюють масляними фарбами, тому й маслом".

Але були й ті, кому здалося, що Камінська своїм питанням спробувала принизити українську мову, просто не хоче вчити її.

"Славо, що за прикол пишеш? Знущаєшся з мови?"

"Це запитання можна сприйняти як насмішку з рідної мови? Ви точно за Україну?"

"Вчіть не лише англійську, чи німецьку, а й українську. Соромно не знати мови своєї батьківщини. І дітей вчіть, бо потім знову хтось буде "рятувати" іншомовних".