Слава Камінська з дітьми і бойфрендом відпочиває в Одесі: фото

Популярна співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська проводить відпустку в сонячній Одесі. Артистка оприлюднила фото, де позує в басейні з двома дітьми та ймовірним бойфрендом, обличчя якого закрила емоджі.

Слава Камінська вкотре заінтригувала підписників. Вона оприлюднила знімок з відпочинку, показавши на ньому чоловіка, однак не розсекретила його обличчя.

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Фото Слави Камінської з Одеси

Виконавиця оприлюднила фотографію, яку зробила в басейні. Вона разом із дітьми та загадковим чоловіком плавала в басейні на надувних фламінго та жар-птиці.

Такий кадр зацікавив прихильників. Вони переконані, що під смайлом зірка заховала свого колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського. Однак чоловік в інстаграмі публікує фото з грецького острова Міконос.



Слава Камінська з дітьми і ймовірним бойфрендом в Одесі / Фото з інстаграму співачки

У дописі під фото Камінська запитала, хто йде на концерт Басти, який того дня мав виступати в Одесі. Чимало прихильників звернули увагу саме на знімок, проте є й ті користувачі мережі, які зазначають, що не розуміють для чого запрошувати російських співаків в Україну.

Пізніше в інстаграм-сторіз Слава оприлюднила декілька відео, на яких чути слова пісень Басти. Схоже, що вона все-таки побувала на концерті виконавця, який не може визначитися чий Крим.