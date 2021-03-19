Били до крові, – Слава Дьомін приголомшив зізнанням про методи виховання матері

Знаменитий радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін не підтримує стосунки з мамою. Він зізнався, що причиною цього стало гірке дитинство. Мати виховувала його ременем і била до крові.

Слава Дьомін ріс без батька. Ним опікувалася лише мама, яка працювала в Головному управлінні МВС України у Львівській області. Жінці було складно впоратися з норовливим хлопцем. У неї були дуже жорстокі методи виховання.

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Мене дуже сильно били. У мене були ноги червоні, у крові інколи. Ременем били, шлангом від пральної машини і так далі,

– зізнався ведучий.

Шоумен поділився, що в дитинстві дуже ображався на маму, однак зараз намагається її зрозуміти та стверджує, що його характер "теж не подарунок". Слава Дьомін уникав побоїв, тікаючи з будинку. Вперше він пішов з дому в 12 років, однак тоді його швидко повернули. Вдруге і вже назавжди – у 16 років, переїхавши до старшого двоюрідного брата, який винаймав квартиру.

До слова, ведучий з 7 років допомагав матері заробляти на життя, продаючи на базарі пакети, сумки, а згодом взявся торгувати сигаретами. У 17 років він став повністю самостійним, адже ще до його повноліття мама переїхала в Іспанію, де живе донині. Зараз рідні взагалі не спілкуються.

"Зараз у нас немає жодних стосунків. Ми не спілкуємося взагалі. У моїх 17 років мама поїхала в Іспанію, вона там живе. Ми з нею тільки на телефонному зв'язку були й бачилися вперше років 5 тому", – поділився Слава Дьомін.