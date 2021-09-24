Це сталося в березні минулого року після того, як Слава Дьомін запитав Надію Мейхер про пластику грудей, яку тоді обговорював весь український шоу-бізнес. Співачку відверто обурило незручне запитання ведучого.

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"Це якийсь треш. Ти прирівнюєш усіх одне до одного, як стадо? Дай мені спокій, бо я зараз піду. Противно на цю тему говорити", – заявила ексучасниця "ВІАГри" у програмі "Слава +".

Слава Дьомін і Надія Мейхер / Скриншот з відео

Після того інтерв'ю Надія Мейхер заблокувала Славу Дьоміна в соцмережах і не розблокувала досі. За його словами, під час особистої зустрічі вона зізналась, що розчарувалась у ньому. Щоправда, невідомо, як у ведучому чи як у другові.

Надя класна, але є розбіжність характерів. Не та хімія між людьми. Хоча ми до цього круто спілкувалися,

– розповів Слава Дьомін.

Він додав, що в нього небагато друзів з шоу-бізнесу, адже йому важко довіряти успішним і знаменитим. На диво, Слава Дьомін завжди шукає підступ у людях. Так, з Монатіком він знайомий вісім років, однак довіряти йому почав лише нещодавно.