Ведучий Слава Дьомін розповів про проблеми сина у школі. На нього поскаржилась вчителька хімії, однак ведучий заступився за сина.

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Слава Дьомін розповів про конфлікт з вчителькою

"Ваш син неадекватний і не вчить мій предмет" – сказала мені одна вчителька телефоном. На що я відповів: "Ви не лікар і не маєте права ставити діагнози. Значить ви його не зацікавили так, щоб він захотів вчити ваш предмет",

– розповів Слава Дьомін.

Шоумен пояснив, що не вважає домашнє завдання обов'язком батьків. На його думку, неправильно, коли вчителі перекладають відповідальність за свою роботу на плечі батьків та дітей.

"Задача батьків – виховувати дитину так, щоб вона не хамила, не обзивала і не заважала іншим. А задача педагога – зробити все, щоб дитина захопилася певним предметом. І фраза "У мене таких 25 дітей! Як я можу всім приділити увагу?" для мене не аргумент. Я завжди буду на стороні сина у цьому питанні".

Слава додав, що існують вчителі, які легко знаходять підхід до дітей, а їхні уроки дуже люблять. Таку позицію Дьомін вважає не радикальною, а справедливою.



Слава Дьомін з сином / Фото з інстаграму Слави Дьоміна

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