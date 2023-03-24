Ведучий Слава Дьомін розповів про проблеми сина у школі. На нього поскаржилась вчителька хімії, однак ведучий заступився за сина.
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Слава Дьомін розповів про конфлікт з вчителькою
"Ваш син неадекватний і не вчить мій предмет" – сказала мені одна вчителька телефоном. На що я відповів: "Ви не лікар і не маєте права ставити діагнози. Значить ви його не зацікавили так, щоб він захотів вчити ваш предмет",
– розповів Слава Дьомін.
Шоумен пояснив, що не вважає домашнє завдання обов'язком батьків. На його думку, неправильно, коли вчителі перекладають відповідальність за свою роботу на плечі батьків та дітей.
"Задача батьків – виховувати дитину так, щоб вона не хамила, не обзивала і не заважала іншим. А задача педагога – зробити все, щоб дитина захопилася певним предметом. І фраза "У мене таких 25 дітей! Як я можу всім приділити увагу?" для мене не аргумент. Я завжди буду на стороні сина у цьому питанні".
Слава додав, що існують вчителі, які легко знаходять підхід до дітей, а їхні уроки дуже люблять. Таку позицію Дьомін вважає не радикальною, а справедливою.
Слава Дьомін з сином / Фото з інстаграму Слави Дьоміна
У коментарях шанувальники діляться своєю думкою щодо ситуації. Хтось підтримує ведучого, а хтось має іншу думку:
- "Додам: вона сама обрала роботу, в якій учнів по 25 осіб. І значить, що вона повинна кожному приділити увагу! Це нормально, адже це і є школа! Чи я не права?";
- "Так. За одним тільки зауваженням: дитина – пріоритет батьків в першу чергу, а вже потім вчителя. Тому відмахнутися від участі в процесі навчання власної дитини теж не дуже правильна позиція";
- "Я вчитель! Зараз в декреті (друга дитина)! Старший у 5 класі! Д/з – це дійсно треш! І погоджуюсь з Вами, що батьки не мають виконувати д/з! Є певні предмети, які ми виконуємо 2-3 години! Це жах!";
- "У мене були вчителі з математики та української мови, які безплатно проводили факультативи зі своїх предметів, тому що хотіли саме навчити дітей, а не просто відпрацювати свій час";
- "Мені нещодавно теж намагались довести що вчитель не має нікого зацікавлювати. Він викладає свій предмет. Якщо ти не вчиш і не розумієш – то твої проблеми".