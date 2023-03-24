Ведущий Слава Демин рассказал о проблемах сына в школе. На него пожаловалась учительница химии, однако ведущий вступился за сына.

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Слава Демин рассказал о конфликте с учительницей

"Ваш сын неадекватен и не учит мой предмет" – сказала мне одна учительница по телефону. На что я ответил: "Вы не врач и не имеете права ставить диагнозы. Значит, вы его не заинтересовали так, чтобы он захотел учить ваш предмет",

– рассказал Слава Демин.

Шоумен объяснил, что не считает домашнюю задачу обязанностью родителей. По его мнению, неправильно, когда учителя перекладывают ответственность за работу на плечи родителей и детей.

"Задача родителей – воспитывать ребенка так, чтобы он не хамил, не обзывал и не мешал другим. А задача педагога – сделать все, чтобы ребенок увлекся определенным предметом. И фраза "У меня таких 25 детей! Как я могу всем уделить внимание?" для меня не аргумент. Я всегда буду на стороне сына в этом вопросе".

Слава добавил, что существуют учителя, легко находящие подход к детям, а их уроки очень любят. Такую позицию Демин считает не радикальной, а справедливой.



Слава Демин с сыном / Фото из инстаграма Славы Демина

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