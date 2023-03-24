Ведущий Слава Демин рассказал о проблемах сына в школе. На него пожаловалась учительница химии, однако ведущий вступился за сына.
К слову Папе не очень понравилась, – Маша Полякова рассказала о знакомстве с родителями бойфренда
Слава Демин рассказал о конфликте с учительницей
"Ваш сын неадекватен и не учит мой предмет" – сказала мне одна учительница по телефону. На что я ответил: "Вы не врач и не имеете права ставить диагнозы. Значит, вы его не заинтересовали так, чтобы он захотел учить ваш предмет",
– рассказал Слава Демин.
Шоумен объяснил, что не считает домашнюю задачу обязанностью родителей. По его мнению, неправильно, когда учителя перекладывают ответственность за работу на плечи родителей и детей.
"Задача родителей – воспитывать ребенка так, чтобы он не хамил, не обзывал и не мешал другим. А задача педагога – сделать все, чтобы ребенок увлекся определенным предметом. И фраза "У меня таких 25 детей! Как я могу всем уделить внимание?" для меня не аргумент. Я всегда буду на стороне сына в этом вопросе".
Слава добавил, что существуют учителя, легко находящие подход к детям, а их уроки очень любят. Такую позицию Демин считает не радикальной, а справедливой.
Слава Демин с сыном / Фото из инстаграма Славы Демина
В комментариях поклонники делятся своим мнением по поводу ситуации. Кто-то поддерживает ведущего, а кто-то имеет другое мнение:
- "Добавлю: она сама выбрала работу, в которой учеников по 25 человек. И значит, что она должна каждому уделить внимание! Это нормально, ведь это и есть школа! Не я ли права?";
- "Да. По одному только замечанию: ребенок – приоритет родителей в первую очередь, а уже потом учителя. Поэтому отмахнуться от участия в процессе обучения собственного ребенка тоже не очень правильная позиция";
- "Я учитель! Сейчас в декрете (второй ребенок)! Старший в 5 классе! Д/з – это действительно трэш! И соглашаюсь с Вами, что родители не должны выполнять д/з! Есть определенные предметы, которые мы выполняем 2-3 часа ! Это ужас!";
- "У меня были учителя по математике и украинскому языку, которые бесплатно проводили факультативы по своим предметам, потому что хотели именно научить детей, а не просто отработать свое время";
- "Мне недавно тоже пытались доказать, что учитель не должен никого заинтересовать. Он преподает свой предмет. Если ты не учишь и не понимаешь – то твои проблемы".