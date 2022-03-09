Чимало відомих людей замість музичних інструментів зараз тримають у руках зброю. Багато відправилися у волонтери, допомагають переселенцям. Олександр Божик по 12 – 14 годин проводить у волонтерському штабі, що розташований в центрі Львова.

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Олександр Божик зіграв для волонтерів

Щоб менше думати про війну, людям радять працювати з ранку до ночі, потім поспати, а тоді знову до роботи. Олександр Божик на час війни призупинив творчу діяльність й відправився у Гуманітарний Штаб, де разом з сотнями інших волонтерів допомагає цивільному населенню та військовим.

Артист зізнається, що за час волонтерства він познайомився з багатьма цікавими людьми:

англійцем, який дві доби їхав до нас бусом з технічними несправностями, щоб привезти багато одягу;

німцем, який в Польщі придбав бус, заповнив його продуктами та подарував на потреби штабу;

французами, які з повним військовим обладнанням приїхали охороняти нашу землі;

медиком з Польщі, який щодня їздить туди й назад, привозить вкрай необхідні медикаменти.

Понад тисячу волонтерів цілодобово працюють, щоб прийняти всю допомогу, розприділити її та відправити в найгарячіші точки ведення бойових дій. Днями Олександра попросили зіграти на скрипці. Зізнається, це були дуже дивні відчуття, адже після важкого вантажу він взяв у руки щось дуже рідне. Божик наголосив, що після перемоги дасть великий концерт для всіх волонтерів, які мають важливу місію у боротьбі.

Усе буде Україна, бо наша нація непереможна. Відіб'ємо ворога, відбудуємо міста, відсвяткуємо перемогу над лютим ворогом. Бо ми – країна волонтерів! Слава ЗСУ!

– наголосив скрипаль.



Олександр Божик з репортерами / Фото з інстаграму скрипаля

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Текст публікації Олександра Божика:

Люди правильно кажуть, щоб війна менше "давила" на психіку, потрібно працювати з ранку до ночі, тоді сон, а тоді знову за роботу.



За цей тиждень в Гуманітарному Штабі я побачив стільки цікавих та багатих духом людей:

англійця, який дві доби їхав до нас бусом з технічними несправностями, щоб привезти багато одягу;

німця, який в Польщі придбав бус, заповнив його продуктами та подарував на потреби штабу;

французів, які з повним військовим обладнанням приїхали охороняти нашу землі;

медика з Польщі, який щодня їздить туди й назад, привозить вкрай необхідні медикаменти.

Цих історій сотні… Ну і звичайно понад тисячу волонтерів, які працюють по дві зміни, щоб прийняти допомогу, розподілити її і відправити в найгарячіші точки війни...



Усе буде Україна, бо наша нація непереможна. Відіб'ємо ворога, відбудуємо міста, відсвяткуємо перемогу над лютим ворогом. Бо ми – країна волонтерів! Слава ЗСУ!

На фото я з нідерландськими репортерами, вперше за довгий час мене попросили щось заграти на скрипці... Дивні відчуття після важкого вантажу взяти щось до рук таке рідне... Обіцяю, що перший концерт після нашої перемоги я дам для усіх волонтерів, які мають таку важливу місію.