"Скоро вже буде Пасха": відео з ведучою 24 каналу Катериною Соляр розриває тікток

Уже кілька тижнів у мережі віруситься хіт Мюслі UA з 5-річним Матвієм Брусом – "Скоро вже буде Пасха, так шо заказуйте м'яско". Відео під нашумілий ремікс зняла ведуча 24 каналу Катерина Соляр. Її ролик набрав 6 мільйонів і "розірвав" тікток.

Телеглядачі 24 каналу звикли бачити Катерину Соляр серйозною та різкою до окупантів. Тож коли у тікток ведуча виходить з "терміновими новинами" важко уявити, що далі будуть танці під "Скоро вже буде Пасха, так шо заказуйте м'яско".

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Катерина Соляр розриває тікток під "Скоро вже буде Пасха"

Термінові новини маємо. Треба повідомити вам, що "скоро вже буде Пасха, так шо заказуйте м'яска".

Користувачі тіктока розсміялися й побажали, щоб усі термінові новини були такими позитивними. Дехто навіть захопився завжди серйозною Катериною Соляр, яка розпливлася в усмішці під хіт "Скоро вже буде Пасха":

"Дуже-дуже термінова новина";

"Ох, я вже злякалася, а тут "скоро вже буде";

"Дай Боже, щоб тільки такі новини були, і більше нічого не треба";

"Канал у надійних руках";

"Люблю, коли є почуття гумору в будь-якій ситуації";

"Журналісти на позитиві";

"Вона прекрасна, коли усміхається";

"Хоч разочок усміхнулася, бо завжди дуже серйозна".

Нагадаємо, під "Скоро вже буде Пасха" відривалися і Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним, і вагітна Світлана Тарабарова з двома дітьми, і навіть захисники на передовій. З чого все почалося й чому 5-річний Матвій Брус став зіркою тіктока, читайте за цим лінком.