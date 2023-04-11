Телезрители 24 канала привыкли видеть Екатерину Соляр серьезной и резкой к оккупантам. Так что когда в тикток ведущая выходит со "срочными новостями" трудно представить, что дальше будут танцы под "Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо".

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Екатерина Соляр разрывает тикток под "Скоро уже будет Пасха"

Срочные новости есть. Надо сообщить вам, что "скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мяско".

Пользователи тиктока рассмеялись и пожелали, чтобы все срочные новости были такими положительными. Некоторые даже восхитились всегда серьезной Екатериной Соляр, которая расплылась в улыбке под хит "Скоро уже будет Пасха":

"Очень срочная новость";

"Ох, я уже испугалась, а тут "скоро уже будет";

"Дай Бог, чтобы только такие новости были, и больше ничего не нужно";

"Канал в надежных руках";

"Люблю, когда есть чувство юмора в любой ситуации";

"Журналисты на позитиве";

"Она прекрасна, когда улыбается";

"Хоть разочек улыбнулась, потому что всегда очень серьезная".

Напомним, под "Скоро уже будет Пасха" отрывались и Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным, и беременная Светлана Тарабарова с двумя детьми, а даже защитники на передовой. С чего все началось и почему 5-летний Матвей Брус стал звездой тиктока, читайте по этой ссылке.