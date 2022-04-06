Скоро тобі на концерт до Кобзона, – Потап емоційно звернувся до Медведєва

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв днями заявив про ціль Путіна повністю "денацифікувати" Україну. Потап різко відповів посіпаці очільника Кремля.

Після провалу плану Росії за кілька днів "захопити Україну" Дмитро Медведєв заявив, що путінське бажання "денацифікації та демілітаризації" України не виконається в один момент. Він додав, що мета очільника Кремля – начебто "спокій українців" та "відкрита Євразія – від Лісабона до Владивостока".

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Потап звернувся до Медведєва

На провокативну заяву Медведєва вже емоційно відреагували європейські політики. Своєю думкою поділився й український репер Потап.

Діма, в далекі часи ми були з тобою знайомі особисто, мені подобалося, як ти танцюєш смішний танець, твоя маленька роль у великому правлінні карлика тебе завжди влаштовувала, але те, на що ти перетворився разом з божевільним режимом, Діма, вражає своєю шизофренічною масштабністю…

– написав виконавець.

"З українців вилучити українське – це як із людини дістати людське… Те, що ви керуєте країною дурнів, очевидно настільки, що вже не здатне ні здивувати, ні налякати. Ваша безпорадність в менеджменті своєї власної країни заснована на неможливості контролю его…", – додав він.

Також Потап запросив Медведєва на концерт до Кобзона та у компанію Жириновського.

, українофоб і скандальний російський політик Володимир Жириновський помер . Про це повідомили офіційно у Думі.

"Скоро Діма, скоро тобі на концерт до Кобзона, Жирік гріє тобі місце… Ось так буде, а не Лісабон, тривіально… Вас усіх затопчуть, причому свої ж, а ми додамо… ми станцюємо твій знаменитий танець за два метри над тобою", – підсумував Потап.