Після провалу плану Росії за кілька днів "захопити Україну" Дмитро Медведєв заявив, що путінське бажання "денацифікації та демілітаризації" України не виконається в один момент. Він додав, що мета очільника Кремля – начебто "спокій українців" та "відкрита Євразія – від Лісабона до Владивостока".

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Потап звернувся до Медведєва

На провокативну заяву Медведєва вже емоційно відреагували європейські політики. Своєю думкою поділився й український репер Потап.

Діма, в далекі часи ми були з тобою знайомі особисто, мені подобалося, як ти танцюєш смішний танець, твоя маленька роль у великому правлінні карлика тебе завжди влаштовувала, але те, на що ти перетворився разом з божевільним режимом, Діма, вражає своєю шизофренічною масштабністю…

– написав виконавець.

"З українців вилучити українське – це як із людини дістати людське… Те, що ви керуєте країною дурнів, очевидно настільки, що вже не здатне ні здивувати, ні налякати. Ваша безпорадність в менеджменті своєї власної країни заснована на неможливості контролю его…", – додав він.

Також Потап запросив Медведєва на концерт до Кобзона та у компанію Жириновського.

До речі, українофоб і скандальний російський політик Володимир Жириновський помер. Про це повідомили офіційно у Думі.

"Скоро Діма, скоро тобі на концерт до Кобзона, Жирік гріє тобі місце… Ось так буде, а не Лісабон, тривіально… Вас усіх затопчуть, причому свої ж, а ми додамо… ми станцюємо твій знаменитий танець за два метри над тобою", – підсумував Потап.