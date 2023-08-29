Просто космос, – продюсер Ясинський розсекретив гонорар Макса Барських

Продюсер Михайло Ясинський розповів про заробітки Макса Барських. Він назвав суму гонорару, яку отримує артист.

Український продюсер Михайло Ясинський, який працює з Олею Поляковою та Максом Барських, розповів про заробітки артистів. Він зізнався, який гонорар в Барських. Ймовірно, мовиться про суму, яку артист заробляв до повномасштабного вторгнення.

Дивіться також "Це хіт": фанати шаленіють від дуетної пісні Макса Барських та Наді Дорофєєвої

Який гонорар у Макса Барських

У Макса Барських гонорар 50 тисяч доларів. Працюєш ти 10 разів мінімум у місяць – по 50 і це 500 тисяч. І це просто якийсь космос,

– заявив Ясинський.

Продюсер зазначив, що Макс Барський як проєкт окупився вже давно. Все завдяки стратегії.

"Ми працюємо більш тактично. Тут і зараз. Планувати нічого не можемо. У нас немає даних, щоб прогнозувати наше майбутнє. Є фонди, які допомагають зараз працювати реалізовувати творчі плани", – додав Михайло Ясинський.

За словами продюсера, зараз Макс Барських є повноціним партнером Алана Бадоєва, раніше він був з режисером "на контракті". Тож до його слів, бачення та рішення дослуховуються значно більше.

Подкаст "Слава – Ясинському": дивіться відео онлайн

Як артисти заробляли до повномасштабного вторгнення

Раніше Михайло Ясинський розповідав, що після повномасштабного вторгнення прибутки артистів значно зменшилися. Такі знаменитості, як Оля Полякова, Макс Барських, Монатік та інші на рік заробляли близько одного мільйона доларів. Тепер ця сума 100 – 150 тисяч доларів у рік.

Макс Барських до 24 лютого 2022 року отримував доходи не тільки з України, але й з Росії. Кожного кварталу артист отримував 300 тисяч доларів за роялті лише з країни-терориста. З початку великої війни Макс заборонив використовувати його музику в Росії.