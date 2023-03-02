В останній зимовий день популярний український колектив зігрів львів'ян і гостей міста своєю музикою. 24 Канал також побував на довгоочікуваному благодійному концерті.

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У тур з оркестром колектив вирушив у час новорічно-різдвяних свят. Концерти у Львові є одними з останніх, які СКАЙ дасть в рамках цих гастролей.

Як пройшли благодійні концерти гурту СКАЙ у Львові

28 лютого музиканти виступили для львів'ян двічі – о 16:00 та о 19:00. Задовго до початку виступів люди вишикувались у довгі черги перед Львівською оперою, вільних місць не було. Олег Собчук та музиканти гурту СКАЙ вийшли на сцену у супроводі Заслуженого Академічного Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України.

По 30 гривень з кожного проданого квитка перерахували на офіційний рахунок Збройних Сил України. Окрім цього, з зібраних коштів музиканти купують необхідні речі та техніку для ЗСУ.

Зі сцени лідер гурту Олег Собчук закликав оплесками подякувати всім захисникам Україні, які вже понад рік борються з повномасштабною російською агресією. Кілька хвилин овації для військових не вщухали. Адже саме завдяки тим, хто на передовій, ми маємо можливість збиратися разом на концертах, показувати ворогові, що український народ ніщо не зможе зламати.

Ми разом з вами допомагаємо, перемагаємо. До повної перемоги. Ми разом і в радості, і в горі. Вічна слава загиблим героям, вічна шана і дяку всім, хто захищав, захищає і буде захищати нашу землю від ворога. Ми переможемо! Не відступимо і не здамося!

– наголосив Олег Собчук.

Благодійний концерт гурту СКАЙ у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал

У супроводі оркестру гурт презентував нову програму. На концерті прозвучали старі улюблені хіти СКАЙ та їхні нові пісні у поєднанні з академічною музикою. Кожен трек супроводжували неймовірні світлові ефекти. Тож глядачі у холодний зимовий вечір змогли насолодитися теплою атмосферою та улюбленими композиціями: "Тебе це може вбити", "Струна", "Україно", "Best друг", "Не йди" та багатьма іншими.

Ознайомитися з графіком концертів цього благодійного туру можна за посиланням.

А вже 17 квітня СКАЙ повернеться до Львова з презентацією нового альбому "Напролом".