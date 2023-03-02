В последний зимний день популярный украинский коллектив согрел львовян и гостей своей музыкой. 24 Канал также побывал на долгожданном благотворительном концерте.

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В тур с оркестром коллектив отправился во время новогодне-рождественских праздников. Концерты во Львове являются одними из последних, которые СКАЙ даст в рамках этих гастролей.

Как прошли благотворительные концерты группы СКАЙ во Львове

28 февраля музыканты выступили для львовян дважды – в 16:00 и в 19:00. Задолго до начала выступлений люди выстроились в длинные очереди перед Львовской оперой, свободных мест не было. Олег Собчук и музыканты группы СКАЙ вышли на сцену в сопровождении Заслуженного Академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.

По 30 гривен с каждого проданного билета перечислили на официальный счет Вооруженных сил Украины. Кроме того, из собранных средств музыканты покупают необходимые вещи и технику для ВСУ.

Со сцены лидер группы Олег Собчук призвал аплодисментами поблагодарить всех защитников Украины, которые уже больше года борются с полномасштабной российской агрессией. Несколько минут овации для военных не утихали. Ведь именно благодаря тем, кто на передовой, у нас есть возможность собираться на концертах, показывать врагу, что украинский народ ничто не сможет сломать.

Мы вместе с вами помогаем, побеждаем. До полной победы. Мы вместе и в радости и в горе. Вечная слава погибшим героям, вечное уважение и благодарность всем, кто защищал, защищает и будет защищать нашу землю от врага. Мы победим! Не отступим и не сдадимся!

– подчеркнул Олег Собчук.

Благотворительный концерт группы СКАЙ во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

В сопровождении оркестра группа представила новую программу. На концерте прозвучали старые любимые хиты СКАЙ и новые песни в сочетании с академической музыкой. Каждый трек сопровождали невероятные световые эффекты. Так что зрители в холодный зимний вечер смогли насладиться теплой атмосферой и любимыми композициями: "Тебя это может убить", "Струна", "Украина", "Best друг", "Не иди" и многими другими.

Ознакомиться с графиком концертов этого благотворительного тура можно по ссылке.

А уже 17 апреля СКАЙ вернется во Львов с презентацией нового альбома "Напролом".