Скандальний Шая Лабаф та його ексдружина чекають на дитину

Американський актор Шая Лабаф, якого звинувачували у насильстві, зараз очікує на першу дитину від своєї ексдружини Мії Гот. Вони були одружені впродовж двох років і, схоже, знову возз'єднались.

Перші чутки про вагітність дівчинки зірки "Трансформерів" з'явились у листопаді минулого року, але пара їх ні підтверджувала, ні спростовувала. Проте днями папараці вдруге змогли зняти, як Мія гуляє у Пасадені, штат Каліфорнія, з великим округлим животом, який виглядав з-під футболки. Фото можна переглянути тут.

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Але досі пара не коментує ні свого возз'єднання, ні особливого стану. Судячи з нового фого, дівчина перебуває на другому-третьому триместрі вагітності і зовсім скоро вперше стане мамою. Для Шая Лабаф дитина також буде першою.

Що відомо про стосунки пари

Вони одружились у 2016 році в Лас-Вегасі, перед тим якийсь час позустрічавшись, але у 2018 році вони розлучились через пристрасть актора до алкоголю. Але після гучного скандалу, де кілька жінок звинуватили Шая у насильстві, у березні 2020 року їх знову побачили разом. Вони знову одягнули свої обручки та не соромились демонструвати почуття на публіку. У червні їх вдруге побачили разом у Діснейленді.



Шая Лабаф і Мія Гот у 2014 році / Фото Getty Images