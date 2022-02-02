Первые слухи о беременности девочки звезды "Трансформеров" появились в ноябре прошлого года, но пара их ни подтверждала, ни опровергала. Однако на днях папарацци во второй раз смогли снять, как Мия гуляет в Пасадене, штат Калифорния, с большим округлым животом, выглядывавшим из-под футболки. Фото можно посмотреть здесь.

К слову Называл отвратительной и заставлял спать голой: FKA Twigs шокировала подробностями романа с Шаей Лабафом

Но до сих пор пара не комментирует ни своего воссоединения, ни особого состояния. Судя по фотографиям, девушка находится на втором-третьем триместре беременности и совсем скоро впервые станет мамой. Для Шая Лабаф ребенок также будет первым.

Что известно об отношениях пары

Они поженились в 2016 году в Лас-Вегасе, перед тем какое-то время встречались, но в 2018 году они развелись из-за пристрастия актера к алкоголю. Но после громкого скандала, где несколько женщин обвинили Шая в насилии, в марте 2020 года их снова увидели вместе. Они снова надели свои кольца и не стеснялись демонстрировать чувства на публику. В июне их второй раз увидели вместе в Диснейленде.



Шая Лабаф и Мия Гот в 2014 году / Фото Getty Images