Тарас Тополя прокоментував скандальні заяви Папи Римського й показав сувенір для понтифіка

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про останні заяви Папи Римського про "російський гуманізм". Він показав сувенір, який Папі Франциску привіз глава УГКЦ.

Днями Папа Римський висловився про "великий російський народ" та його "гуманізм". Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя доєднався до хвилі обурення через скандальну заяву.

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Тарас Тополя про заяви Папи Франциска

Музикант опублікував фото уламка російської міни, яку до Ватикану привіз глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Він висловив сподівання, що хоч це, можливо, "вправить мізки" понтифіку.

Настрій – "миролюбива нація Достоєвського". Місяць – але її, бідненьку, диявол попутав. Папі Римському сувенірчик привезли. Може дійде, нарешті. І він перестане закривати очі на те, як сотні-сотні років миролюбиву націю окупантів диявол плутає і плутає і плутає,

– прокоментував Тарас Тополя.

Також музикант нагадав про співпраці Ватикану з Росією. "Не ображайтеся. Зрештою, він же не винен, що в банку Ватикану багато грошей миролюбивих окупантів. Так просто сталося. А ми переможемо! Слава ЗСУ! Слава Україні!".



Сувенір для понтифіка / Фото з інстаграму Тараса Тополі

Детальніше про останню заяву Папи Римського

Після численних "миротворчих" слів про війну в Україні Папа Франциск оскандалився ще одною заявою. Він поділився, що надихається Достоєвським, дуже поважає росіян та їхній "гуманізм". Понтифік вкотре не згадав про загарбницьку та терористичну позицію мало не кожного громадянина країни-агресора та жахи, що відбуваються через російських військових.

На ці слова відреагували в Україні – посол у США Оксана Макарова висловила думку, що понтифік, певне, досить неуважно читав Достоєвського та інші творіння росіян, де навіть не пахне гуманізмом.

Українці також вибухнули обуренням. Вони нагадували Папі в мережі про геноцид народу й те, що Достоєвський вважав католицизм єрессю, а католиків – ворогами.