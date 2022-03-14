Скандальна Єгорова "відреклася від Путіна", але її дітям відмовили у продовженні паспортів

Консульство України в Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти дітей скандальної ведучої Сніжани Єгорової. Раніше вона публічно заявила, що підтриму Путіна.

Єгорова заявила, що консул Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію.

До теми Таблетка від божевілля, – Сніжана Єгорова заявила, що підтримує Путіна

"Відречення від Путіна" За словами Єгорової, консул нагадав їй пост у фейсбуці за 26 січня, в якому вона сказала, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки". Тому ведуча стала викручуватись. Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України,

– запевняла Єгорова. Однак навіть після цього консул нібито все одно відмовив їй у продовженні паспортів. Чим відома Сніжана Єгорова

Ведуча неодноразово втрапляла в скандали через свої проросійські висловлювання. Наприклад, влітку 2020 року вона цинічно заявила, що українські герої – "рагулі та селюки". Вона говорила, що люди, які готові покласти своє життя за Батьківщину, мають "високу суїцидальну готовність".

У 2021 році ведуча поглузувала з закону про державну мову. Єгорова сміялась, нібито українська потрібна лише тим, хто працює у сфері обслуговування.