Скандальна любов Джіджі Хадід і Зейна Маліка: історія кохання зіркової пари

Нещодавно світ сколихнула звістка, що у Голлівуді стало на одну пару закоханих менше. Іноземні ЗМІ повідомляють, що топмодель Джіджі Хадід та ексучасник британського гурту One Direction Зейн Малік розірвали стосунки. Зірки довго зустрічались й навіть мають спільну доньку. Тож, як розвивався любовний шлях Джіджі та Зейна читайте у матеріалі.

Відомо, що Зейн Малік та Джіджі Хадід неодноразово розходились, однак потім відновлювали стосунки. Цього разу причиною для розриву стала сварка Зейна з мамою супермоделі – Йоландою Хадід. ЗМІ стверджують, що під час словесної перепалки співак підняв руку на тещу.

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Історія кохання Зейна Маліка та Джіджі Хадід

Перед зустріччю з Джіджі, Зейн загоював "сердечні рани" після колишніх стосунків зі солісткою гурту Little Mix Перрі Едвардс. Однак, одна зустріч з красунею-супермоделлю змінила все. Вперше Малік побачив Джіджі на афтепаті знаменитого шоу Victoria's Sicret.



Зейн Малік і Джіджі Хадід розірвали стосунки / Фото з інстаграму моделі

Співак довго не думав і запросив дівчину на побачення. Для їхньої першої зустрічі наодинці Зейн обрав нью-йоркський ресторан Gemma при готелі The Bowery. Пара таємно зустрічалась, але вже за кілька місяців папараці "підловили" Джіджі, коли вона поставила світлину коханого шпалерою на телефоні.

Пізніше, Зейн випустив дебютну сольну пісню Pillowtalk, для якої зняв чуттєве відео з Джіджі. Так виконавець публічно дав усім зрозуміти, що тепер вони з моделлю у статусі закоханих.

Перший офіційний вихід пари відбувся на розкішному заході Met Gala у 2015 році. Вже через пів року закохані почали жити разом, а згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Малік освідчився коханій, втім вона відмовилася, заявивши, що ще не готова до заміжжя.

Стосунки знаменитостей набули розголосу у суспільстві, адже розвивались у швидкому темпі. У 2017 році Джіджі і Зейн позували для глянцю Vogue. На світлинах вони обіймались й виконавець ніжно цілував кохану у щічку.



Джіджі Хадід розійшлась з Зейном Маліком / Фото Vogue

Проте, не завжди все було так солодко. У 2018 році пара синхронно оголосила, що вони не разом. Ймовірно, любов була сильнішою за сварки, тож за декілька місяців папараці підловили Маліка і Хадід за пристрасним поцілунком.



Джіджі Хадід і Зейн Малік / Фото з інстаграму моделі

Увесь наступний 2019 рік Джіджі та Зейн мирилися та розлучалися безліч разів, їхні бурхливі емоційні стосунки можна було часто помітити, адже вони, то публікували спільні фото, то видаляли їх. У 2020 році на День закоханих виконавець і манекенниця знову заявили про свій роман.



Зейн Малік та Джіджі Хадід на прогулянці з донькою / Фото Getty Images

Пара не зупинилась на цьому й шокувала світ шоу-бізу ще більше, адже Джіджі була при надії. Вже на початку осені 2020 року Хадід народила донечку, яку вони з Зейном назвали Хаї. У січні цього року у ЗМІ заговорили про заручини зіркової пари. Усе тому, що в пісні When Love's Around артист натякав, що хоче, аби Джіджі стала його дружиною.