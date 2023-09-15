Гаррі відомий своєю службою в Британській армії, а також громадською діяльністю й роботою в області психічного здоров'я, але попри це в його житті було чимало скандалів, які неодноразово розглядалися на передових сторінках новин та виходили в ефір по всьому світу. Далі 24 Канал розповість найгучніше, пов'язане з королівським нащадком.

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Скандали в ЗМІ. У серпні 2012 року світові ЗМІ стали свідками несподіваного і гучного скандалу, який вразив громадськість і став темою численних обговорень. У медіа опублікували фотографії оголеного принца Гаррі, який грав у більярд з невідомими дівчатами в одному з розкішних готелів Лас-Вегаса. Ця подія викликала шквал обговорень. А на додачу до публічного обурення, військова кар'єра принца опинилася під загрозою.

Шлюб і сім'я. У 2018 році світова увага була спрямована на одну з найяскравіших і найбільш приголомшливих подій в історії британської королівської сім'ї – принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл. Ця подія викликала загальний захват та зацікавленість ЗМІ та суспільства в усьому світі. Проте варто зазначити, що королівська сім'я не поділяла цього захвату, навпаки ж, виражала обурення та сумніви щодо такого союзу.



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images