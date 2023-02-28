Зречення престолу та приховані стосунки: 9 найгучніших скандалів королівської родини Британії

Це далеко не всі скандали, які лунали в королівській сім'ї, проте тут дійсно найгучніші. Зокрема, читайте про приховані стосунки з іншими, одруження з представниками персоналу та відмову від корони.

До теми Не запрошували, – принц Гаррі згадав, як прощався з бабусею Єлизаветою II

1. Король Едуард VIII відмовився від корони для весілля з розлученою американкою

У грудні 1936 року після смерті батька Едуард VIII став королем. Проте не минуло й року, як він відмовився від корони. А все через те, що сильно закохався у Волліс Сімпсон – американську світську левицю, яка була розлучена.

Пропозиція руки і серця від короля викликала суспільний резонанс, оскільки англіканська церква формально забороняла Едварду одружитися з розлученою. Зрештою, Едвард VIII просто зрікся престолу.

"Я зрозумів, не можу нести тяжкий тягар відповідальності і виконувати свої обов'язки короля … без допомоги та підтримки жінки, яку я люблю", – сказав він у зверненні до людей у 1936 році.



Волліс Сімпсон і Едуард VIII / Фото AP

Так, вже у 1937 році Едвард VIII і Сімпсон одружилися і залишалися разом до його смерті (1972 року – 24 канал).

2. Принцеса Маргарет закохалася в одруженого чоловіка

Закоханим Маргарет став капітан Пітер Таунсенд, він був офіцером Королівських ВПС, який служив конюшим – тобто, по суті, був слугою королівської родини. Вони проводили багато часу разом, тож закохалися.

Але тут виникла проблема – Пітер був одружений. Ситуація стала ще скандальнішою в 1953 році, коли Таунсенд розлучився зі своєю дружиною і зробив Маргарет пропозицію. Хоча правила церкви забороняли такий шлюб.



Принцеса Маргарет та капітан Пітер Таунсенд / Фото MSN

Зрештою, "проблема вирішилася" – дядько Маргарет Едуард VIII відмовився від престолу, щоб одружитися з розлученою (про що ми писали вище). Але відносили принцеси відносини не склалися, вже у 1955 році капітан Таунсенд і Маргарет скасувала заручини.

Згодом принцеса Маргарет вийшла заміж за фотографа Ентоні Армстронга Джонса. Цікаво, що це було перше королівське весілля, яке коли-небудь транслювали по телебаченню.

Проте їх союз став джерелом "суспільних глузувань". Пара публічно сварилася, Маргарет виїжджала у відпустки без чоловіка, також ходили чутки про її близьку дружбу з іншим молодшим чоловіком.

Вже у 1976 році подружжя оголосило про розрив, а через два роки офіційно розлучилося. Маргарет стала першою королівською сім'єю, яка розлучилася з часів Генріха VIII, який правив ще у 1500-х роках.

3. Принцеса Діана та вже король Чарльз приховували стосунки з іншими

Ще під час шлюбу з принцом Чарльзом, у 1992 році ЗМІ опублікували стенограму розмови Діани з ймовірним коханцем на ім'я Джеймс Гілбі. У розмові Гілбі сказав Діані, що любить її і 53 рази називав її лагідним ім'ям “Сквіджі”. Цікаво, що через це скандал отримав назву “Сквідджигейт”.

Пізніше в одному з інтерв'ю Діана підтвердила, що розмова була справжньою, але заперечувала стосунки, мовляв розмова мала подружній характер.



Принцеса Діана та Джеймс Гілбі / Фото AP

Схожий скандал стався і з чоловіком Діани – принцом Чарльзом. Незабаром після скандалу з Діаною, принц Чарльза (нинішній король Великої Британії) вляпався у власний.

Австралійський журнал опублікував стенограму розмови Чарльза та Камілли Паркер Боулз – його заміжньої подруги. Вона майже підтвердила чутки про те, що у Чарльза та Камілли були романтичні стосунки.

В одній із найзаплутаніших частин розмови пара жартує про те, що Чарльз перетворюється на тампон, щоб "жити всередині" штанів Камілли. Пізніше того ж року Чарльз та Діана оголосили про своє розставання.

Потім Діана дала гучне особисте телеінтерв'ю журналісту Мартіну Баширу про труднощі суспільного життя та її боротьбу з післяпологовою депресією та булімією. Вона також розповіла, що знала про роман Чарльза з Каміллою.

Згодом королева Єлизавета ІІ сама вмовила сина (принца Чарльза) розлучитися. Тож вони зробили це офіційно. Водночас Чарльз і Камілла одружилися у 2005 році і досі живуть разом.



Король Чарльз і Камілла / Фото AP

4. Принцеса Анна після розлучення одружилася з членом королівського персоналу

Принцеса Анна (єдина дочка королеви Єлизавети II) у 1973 році вийшла заміж за олімпійського кіннотника Марка Філіпса. Але пара провела багато часу окремо і не виглядала щасливою.

Вже навесні 1989 року британська газета отримала вкрадені копії листів, написаних Анні одним із її конюших – британським військово-морським офіцером на ім'я Тімоті Лоуренс. Хоча зміст листів не було оприлюднено, ЗСІ охарактеризували їх як "надзвичайно інтимні" та "надто гарячі". У 1992 році Енн оголосила, що розлучається з Філліпсом і планує вийти заміж за Лоуренса. З того часу вони разом.

5. Папараці впіймали Сару Фергюсон, коли їй "облизували пальці ніг"

Письменниця Сара Фергюсон вийшла заміж за сина королеви Єлизавети – принца Ендрю у 1986 році.

Через шість років вибухнув скандал: фотографи-папараці зняли її на відпочинку з американським фінансовим консультантом на ім'я Джон Брайан. На одній фотографії Браян лиже ногу Сарі Фергюсон.



Сара Фергюсон / Фото AP

Після цього інциденту стосунки в королівській парі не склалися. Сара та принц Ендрю розійшлися в 1992 році, але офіційно розлучилися лише через 4 роки.

6. Принц Гаррі провів день у реабілітаційному центрі та фотографувався у нацистському костюмі

У 17 років принц Гаррі зізнався батькові, що пробував марихуану. Після цього він провів день у реабілітаційному центрі Featherstone Lodge у Лондоні. Згодом королівська сім'ї повідомила, що Гаррі погодився відвідати клініку, щоб дізнатися про можливі наслідки початку вживання канабісу.

А у січні 2005 року про принца знову заговорили ЗМІ – британська газета The Sun опублікувала на першій шпальті фотографію Гаррі з нацистською пов'язкою на руці, очевидно, на костюмованій вечірці.



Принц Гаррі у нацистському костюмі / Фото AP

Принц, якому на той час було 20 років, швидко випустив заяву з вибаченнями "за будь-яку образу чи збентеження, яку він завдав". Він наголосив, що це був поганий вибір костюма.

А у 2012 році британський таблоїд опублікував фотографії принца Гаррі в оголеному вигляді. Фото зробили присутні на вечірці під час гри у стрип-більярд у його готельному номері.

7. Кейт Міддлтон засмагала топлес

У 2012 році герцог і герцогіня Кембриджські вирішили відпочити у приватному будинку, що належить племіннику королеви – віконту Лінлі. Але після цього в ЗМІ з'явилися фото, на яких помітно, що Кейт Міддлтон засмагала топлес

Після того, пара подала до суду та виграла судовий процес проти компанії. У 2017 році їм виплатили компенсацію в розмірі 118 000 доларів.

До теми Кейт Міддлтон проявила почуття до принца Вільяма на BAFTA-2023: момент потрапив на відео

8. Принц Ендрю відмовився від королівський обов'язків через сумнівну дружбу

Принц Ендрю був торговим представником Великої Британії з 2001 по 2011 рік. Але згодом він пішов у відставку через критику з приводу деяких його особистих відносин. Він тісно спілкувався з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого засудили за сексуальні злочини.

У 2019 році принц Ендрю повністю відмовився від своїх королівських обов'язків. Це сталося після того, як Вірджинія Робертс звинуватила Епштейна у примусі її до сексу з принцом, коли їй було лише 17 років. Хоча принц Ендрю і відкинув звинувачення, а у Букінгемському палацу все "спростували".



Принц Ендрю в 2012 році / Фото AP

Того ж року Епштейна знайшли мертвим у своїй тюремній камері. А принца Ендрю позбавили королівського заступництва та військових звань. Він захищатиме себе від звинувачень у сексуальних домаганнях як приватна особа, а не член королівської родини.

9. У 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівського життя

Три роки тому принц Гаррі та Меган Маркл оголосили, що хочуть відмовитися від статусу "старших" членів королівської сім'ї, щоб стати фінансово незалежними.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото AP

Згодом з'явилася заява королеви Єлизавети про те, що обговорення ще "на ранній стадії".

Вже у березні 2021 року Маркл і Гаррі дали відверте інтерв'ю Опре Вінфрі про їхні розбіжності з королівською сім'єю, розкриваючи сенсаційні новини. Зокрема:

Таємне весілля – Меган розсекретила, що вийшла заміж за Гаррі за три дні до публічної церемонії. Закохані обмінялися обітницями на задньому дворі свого маєтку в присутності архієпископа Кентерберійського. У свідоцтві про шлюб вказана дата саме того дня.

Оголошення про дитину – під час інтервю королівська пара оголосили про вагітність. Згодом Меган Маркл народила доньку – її назвали Лілібет в честь королеви.

Думки про самогубство – Меган Маркл розповіла, що під час першої вагітності її не полишали думки про самогубство. Через тиск британської преси вона прокидалася серед ночі від нерозуміння, що робити далі, її багато критикували.

Расизм в королівській родині – Маркл зізналась, що напередодні народження первістка принца Арчі в королівській родині не вщухали розмови, наскільки темною буде його шкіра, як це буде виглядати і що це означатиме.

Королівський протокол та етикет – Меган також поділилась, що до знайомства з чоловіком мало знала про британську королівську родину. Саме Гаррі навчив її робити реверанс, це відбулось за кілька хвилин до першої зустрічі з королевою Єлизаветою II. А після весілля їй довелось відмовитися від звичного ритму життя – вечорів з друзями, частих появ на людях, водіння автомобіля.

Після інтерв'ю Букінгемський палац опублікував заяву від імені королеви. "Уся сім'я засмучена, дізнавшись, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган", — йдеться у заяві.