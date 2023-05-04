Принцеса Єлизавета дізналась про смерть батька Георга VI на відпочинку в Кенії – тоді їй було 27 років. 8 лютого 1952 року вона підписала клятву престолонаслідування та стала королевою, пригадує 24 Канал.

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Подія коронації не має юридичної сили, але вона є важливою для британців зараз та мала ще важливіший символ тоді, після кривавої Другої світової війни.

Коронацією почали займатися у квітні 1952 року, а підготовка тривала 14 місяців. Коронаційну комісію очолив чоловік королеви Філіп разом із герцогом Норфолкським – Бернардом Фіцаланом-Говардом.

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Як відбувалась коронація

Коронація Єлизавети II пройшла 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Це була одна з найграндіозніших подій Британії. Церемонію коронації монарха вперше показували на телебаченні – трансляцію дивилося 27 мільйонів осіб.

Усе розпочалося з урочистої ходи: вранці Єлизавета II та герцог Единбурзький проїхали від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства у золотій кареті Gold State.



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images

Маршрут розробили таким чином, щоб королеву могло побачити якнайбільше людей. На вулицях зібралось близько 3 мільйонів людей попри дощову погоду.



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images

Архієпископ Кентерберійський провів урочисту службу в абатстві. Єлизавета II дала урочисту присягу служити народові, вимагати справедливості, дотримуватись законів та захищати англіканську віру. Після цього вона підійшла до вівтаря та поклала руку на Євангеліє.

Те, що я тут раніше обіцяла, я виконаю та дотримаю. Так допоможи мені, Боже,

– сказала королева.



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images

"Коронація була відродженням фенікса. Все підійматися з попелу... ставало краще і краще", – так згадувала церемонію принцеса Маргарет.

Після служби Єлизавета II повернулась до замку у золотій кареті. Люд почав скандувати: "Ми хочемо бачити королеву!". Тож вона вийшла та привітала підданих. Опісля у Букінгемському палаці відбувся банкет, а надворі – повітряний парад.



Королівське подружжя на балконі / Фото Getty Images

Вбрання королеви

Розкішну сукню для коронації Єлизавети II створив модельєр Норман Гартнелл. Це було вбрання з білого атласу, вишите золотими та срібними нитками, з гербами Великої Британії та Співдружності Націй. Над її створенням дизайнер працював 6 місяців.



Єлизавета II / Фото Getty Images

Корона, яку одягнула Єлизавета II – це корона святого Едуарда, зроблена у 1661 році з чистого золота й вагою понад 2 кілограми. Вона приміряла її напередодні церемонії, але однаково боялась опускати голову на службі – хвилювалась, що зламає шию, такою важкою була прикраса. Щоправда, для виходу на балкон вона вже постала у короні Великої Британії. Образ Її Величності доповнювали інші прикраси, які, ймовірно, побачимо 6 травня на Каміллі.



Єлизавета II у день коронації / Фото Getty Images