Відповідну заяву Мандзюк зробила в Threads. Про це повідомляє Showbiz 24.

На мою скромну думку: Цимбалюка захейтили не за те, що він грає роль бійця з Азову, а за те, що актор часто був у скандалах, які пов'язані з використанням російської мови, участю в тусовках з Алхім та російською музикою. Також я не бачу його активної волонтерської роботи для підтримки ЗСУ та роботи з медіа для висвітлення війни в країні,

– написала Олена.

Блогерка наголосила, що зараз не вийде "бути просто гарною картинкою". Вона додала, що має бути сильна позиція щодо захисту всього українського, а не толерування російського.

Це стосується багатьох медійних людей. Чомусь усі обирають "нейтральність", не йдуть до війська ні вони, ні їхні рідні. На своїх сторінках переважно транслюють щасливе та прекрасне життя, відсутні постійні особисті збори для ЗСУ,

– зазначила Мандзюк.

За словами блогерки, таке ведення блогу – ідеальне для брендів, однак воно більше не влаштовує українців.

Бо ці блоги/люди відірвані від реальності. Коли в країні війна, неможливо бути нейтральним! Важливо мати чітку позицію та вести за собою,

– підсумувала вона.

Олена Мандзюк про Тараса Цимбалюка / Скриншот з Threads

Заява Мандзюк на фоні скандалу з Цимбалюком / Скриншот з Threads

Зазначимо, що Тарас Цимбалюк наразі не відповів Олені Мандзюк.

Що цьому передувало?