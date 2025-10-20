Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads Мандзюк. Зустріч блогерки з хейтером відбулась учора.

Олена Мандзюк розповіла, що хейтер чемно підійшов до неї, щоб познайомитися, і спілкувався українською мовою.

А потім доказував, що у своєму рідному Харкові захищає руську мову, не російську, і, звісно, що я не права, бо не знаю цієї різниці. І знаєте, це п*здець, що готові вигадувати люди, аби не визнавати єдину рідну мову для кожного українця – українську і захищати її,

– написала блогерка.

Мандзюк додала, що раніше чула про "харківську" і "одеську" мову.

Але про руську, яка існувала десь у 10-13 столітті і яку ніхто не використовує, – вперше,

– додала вона.

Олена Мандзюк про зустріч з хейтером / Скриншот з Threads

Зауважимо! Після низки скандалів (усе почалось з конфлікту з Анною Алхім) Олена Мандзюк отримує не лише багато хейту, але й погроз, про що розповідає у своєму інстаграмі. Блогерка ділилась, що зверталась до правоохоронних органів за допомогою, однак там не відреагували.

