Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads Мандзюк. Зустріч блогерки з хейтером відбулась учора.
Олена Мандзюк розповіла, що хейтер чемно підійшов до неї, щоб познайомитися, і спілкувався українською мовою.
А потім доказував, що у своєму рідному Харкові захищає руську мову, не російську, і, звісно, що я не права, бо не знаю цієї різниці. І знаєте, це п*здець, що готові вигадувати люди, аби не визнавати єдину рідну мову для кожного українця – українську і захищати її,
– написала блогерка.
Мандзюк додала, що раніше чула про "харківську" і "одеську" мову.
Але про руську, яка існувала десь у 10-13 столітті і яку ніхто не використовує, – вперше,
– додала вона.
Олена Мандзюк про зустріч з хейтером / Скриншот з Threads
Зауважимо! Після низки скандалів (усе почалось з конфлікту з Анною Алхім) Олена Мандзюк отримує не лише багато хейту, але й погроз, про що розповідає у своєму інстаграмі. Блогерка ділилась, що зверталась до правоохоронних органів за допомогою, однак там не відреагували.
Що Олені Мандзюк допомагає справлятись з хейтом?
Нагадаємо, в інтерв'ю 24 Каналу Олена Мандзюк розповіла, що найбільше справлятись з хейтом їй допомагає підтримка читачів, а також – близьке оточення і спорт.
"Поки що я можу це витримувати. Хоча інколи, звісно, руки опускаються. Я не така сильна, незалежна, як більшість мене уявляє – все можна їй сказати, як хочеш образити, вона все витримає. Всі дивуються, як я це витримую. Мені також важко, я можу і розплакатись часом, засумувати. І в цей час я одразу можу когось набрати, поговорити", – ділилась блогерка.