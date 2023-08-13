Українська диригентка Линів оскандалилася футболкою з Вагнером

Диригентка Оксана Линів з'явилася на німецькому фестивалі у футболці з написом Wagner Power. Хоча фестиваль присвячений композиторові Рихарду Вагнеру, це обурило мережу, адже напис у сучасних реаліях двозначний.

Відома українська диригентка Оксана Линів втрапила в новий скандал – цього разу через футболку з Вагнером. У подробицях розбирався 24 Канал.

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Деталі скандалу

Оксана Линів вдягнула футболку на фестиваль у Байроті Bayreuther Festspiele, який проходить щорічно в Баварії та присвячений операм видатного німецького композитора Ріхарда Вагнера.

Цей фестиваль – одна з найбільш шанованих подій у світі класичної музики.

Диригентка Линів у футболці з двозначним написом / Фото із соцмереж

Оксана Линів із партитурою опери Рихарда Вагнера "Тристан та Ізольда" / Фейсбук диригентки

Реакція української спільноти не забарилася. У мережі стверджують: диригентка гониться "за двома зайцями", намагається догодити усім.

Найбільше Оксані закидають те, що вона не врахувала контекст. На жаль, зараз слово "Вагнер" асоціюється передусім із ПВК "Вагнера" і Євгеном Пригожиним, а не з епічними операми "Перстень Нібелунга", "Трістан та Ізольда" чи "Нюрнберзькі мейстерзінгери".

Ви просуваєте бренд "Вагнер" із натхненням. До біса контексти, до біса війну. Дивно, що Вас досі не видно із літерами Z і V (Зігфрід і Валькірія, звісно ж), – обурюється користувач.

Журналіст Андрій Дрозда зауважив: "Як то кажуть, іноді краще Моцарт, ніж Ваґнер. Завжди краще".

Оксана Линів могла б трошки подумати головою і не вдягати таку футболку. Щонайменше, можна було передбачити неоднозначну реакцію. Для цього великого розуму не треба,

– слушно висловилася "Перша приватна мемарня".

Мережа про вчинок диригентки Линів / Скриншоти

Що відомо про Оксану Линів

2017 року українка стала головною диригенткою австрійського міста Ґрац, а 2020 року в Берліні Оксані дали престижну нагороду Oper!Awards у категорії "Найкраща диригентка 2020 року".

У 2021 році її ім'я було в усіх на вустах. Оксана Линів стала першою жінкою-диригенткою за 145-річну історію Байройтського оперного фестивалю у Німеччині, відкривши його оперою "Летючий голландець". Того ж року стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті, присвяченому річниці ООН.

Із 2022-го працює у театрі Болоньї. Линів – перша жінка, яка стала музичною директоркою та головною диригенткою знаменитого італійського театру Teatro Comunale Bologna.

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