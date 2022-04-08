Тиждень тому у мережі виникнув скандал щодо участі всесвітньо відомої львівської диригентки в опері, яка вестиметься російською мовою за участю російських музикантів. Прем'єра була запланована на 7 – 9 квітня у Муніципальному театрі в Болоньї, Італія.

До слова Платформа "Ковчег України" припиняє співпрацю з диригенткою Линів через російську оперу

Хоч сама Линів казала, що спеціально хоче провести виставу, оскільки Чайковський має українське коріння, і вона не буде безпосередньо на сцені, а лише спілкуватиметься з режисерами, її однаково засудили українці. Критика сягнула того рівня, що з нею відмовилась співпрацювати культурна платформа "Ковчег України".

Через кілька днів після заяви організації, 6 квітня, диригентка у мережі заявила, що не буде брати участь в опері, а її замінить німецький колега Міхаель Гютлер.

Дякую німецькому диригенту Міхаелю Гютлеру, що погодився мене терміново замінити у зв'язку з погіршенням стану здоров‘я та різкими болями в спині, що унеможливлює продовження диригування і мій виступ в наступних запланованих концертах,

– заявила жінка.

Линів також згадала і про війну в Україні. Вона закликає всіх до відповідальності за наші дії та висловлювання.

"Війна травмує всіх і з кожним днем стан морального і фізичного виснаження породжують також відчуття безсилля, агресії та злості. Нам всім – в Україні та за кордоном – дуже важливо могти зібратися, консолідувати всі зусилля на боротьбу з ворогом і комунікацію зі світом про Україну, як державу, в майбутньому повноправного члена ЄС, що бореться зараз за демократію та власну свободу", – додала Оксана Линів.

У коментарях чимало фейсбук-користувачів назвали лицемірством її відмову від опери через стан здоров'я, проте знайшлись і ті, хто підтримав диригентку.