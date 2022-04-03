Як відомо, Муніципальний театр в Болоньї, що в Італії, 7 – 9 квітня готує прем'єру опери Петра Чайковського "Іоланта" російською мовою за участі російських виконавців та музикантів. Проте Линів як директорка закладу вирішила не відмовляти у прийомі російських виконавців та музикантів.

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Українські солісти та композитори уже відмовились від такої ганебної співпраці. Втім, сама пані Линів офіційно заявила, що готова співпрацювати з росіянами, а для цього російським артистам достатньо лише написати заяву про засудження війни,

– йдеться у заяві представників "Ковчегу Україна".

Вони також додали, що вважають особливим цинізмом, коли Оксана висловлює співчуття диригенту Львівської опери через загибель його батьків в Ірпені через росіян, і водночас продовжує підписувати контракти з тими, хто причетний до їхнього вбивства.

"За те, що відбувається нині в Україні, російська культура і російські культурні діячі несуть відповідальність поряд із російською зброєю. Бо саме культура і її носії поставляють в російські мізки уявлення про те, що таке "добре" і що таке "погано", – додали на платформі.

У заяві зокрема нагадали, що українська сторона робить все можливе, аби світ бойкотував усе "російське". До тих, хто підтримав Україну та припинив співпрацю з росіянами, долучились:

Мюнхенська філармонія;

Карнеґі-гол;

Каннський фестиваль;

премія Еммі тощо.

Що казала Линів про скандал

Сама ж Оксана Линів раніше коментувала, що не відмовляється від прем'єри Чайковського, оскільки композитор по батьківській лінії походив з українського роду Чайок. І його твори та опери іншого композитора Стравінського "навмисно стоять" у її наступних концертах в Італії. Сама ж вона заявила, що ніколи не була та не буде виступати у Росії, і не буде виступати за пультом російського оркестру. А в оперних постановках вона лише "комунікує з режисерами, пропонує додати символічний акцент щодо України в сценічну концепцію чи їхню постановку".