"Вже в дорозі": Сергій Притула надіслав Ілону Маску книжку з історії України

Політик і волонтер Сергій Притула, як і обіцяв, надіслав Ілону Маску книжку про історію України. Він висловив сподівання, що після прочитання винахідник зрозуміє, чому його "формула миру" - провальна.

Не так давно Ілон Маск оскандалився висловлюваннями про те, як можна досягнути миру в Україні. Тоді політик і волонтер Сергій Притула запропонував придбати йому книжку з історії України.

До слова Притула анонсував ще один масштабний збір і відповів, чи можна скинутись на "ядерку"

Сергій Притула надіслав Маску книжку з історії України

Через кілька днів продуктивного збору Сергій Притула повідомив, що вже надіслав Ілону Маску книжку. Це твір "Історія Української держави" історика й автора Романа Піняжка.

Притула додав, що на решту коштів він придбає рації для українських військових.

Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі. Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців! Решту зібраних $63 100 ми витратимо на рації Motorola R7 для наших ЗСУ,

– поділився Сергій Притула.

Притула надіслав Маску книжку / Фото з твітера волонтера



Притула надіслав Маску книжку / Фото з твітера волонтера

В Одесі прибирають обличчя Маска з білбордів

Сергій Притула різко відповів Ілону Маску на його "формулу миру", в якій пропонувалось "віддати Крим". "Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські", – писав волонтер. Менш ніж за добу українці назбирали понад 2 мільйони гривень Маску на підручник.

Тим часом одеські комунальники змінюють білборд зі світовими знаменитостями, які висловили підтримку Україні. З плаката прибрали обличчя Ілона Маска.

Як в Одесі забирають фото Ілона Маска: відео