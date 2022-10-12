Не так давно Ілон Маск оскандалився висловлюваннями про те, як можна досягнути миру в Україні. Тоді політик і волонтер Сергій Притула запропонував придбати йому книжку з історії України.

До слова Притула анонсував ще один масштабний збір і відповів, чи можна скинутись на "ядерку"

Сергій Притула надіслав Маску книжку з історії України

Через кілька днів продуктивного збору Сергій Притула повідомив, що вже надіслав Ілону Маску книжку. Це твір "Історія Української держави" історика й автора Романа Піняжка.

Притула додав, що на решту коштів він придбає рації для українських військових.

Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі. Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців! Решту зібраних $63 100 ми витратимо на рації Motorola R7 для наших ЗСУ,

– поділився Сергій Притула.

Притула надіслав Маску книжку / Фото з твітера волонтера



Притула надіслав Маску книжку / Фото з твітера волонтера

Нагадаємо, Сергій Притула різко відповів Ілону Маску на його "формулу миру", в якій пропонувалось "віддати Крим". "Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські", – писав волонтер. Менш ніж за добу українці назбирали понад 2 мільйони гривень Маску на підручник.

В Одесі прибирають обличчя Маска з білбордів

Тим часом одеські комунальники змінюють білборд зі світовими знаменитостями, які висловили підтримку Україні. З плаката прибрали обличчя Ілона Маска.

Як в Одесі забирають фото Ілона Маска: відео

Додамо, днями політолог Ян Бреммер повідомив, що до публікації скандальних твітів Ілон Маск розмовляв з Путіним. І хоч сам бізнесмен спростовує ці заяви, Бреммер рішуче наполягає на тому, що каже правду.