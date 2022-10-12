Не так давно Ілон Маск оскандалився висловлюваннями про те, як можна досягнути миру в Україні. Тоді політик і волонтер Сергій Притула запропонував придбати йому книжку з історії України.
До слова Притула анонсував ще один масштабний збір і відповів, чи можна скинутись на "ядерку"
Сергій Притула надіслав Маску книжку з історії України
Через кілька днів продуктивного збору Сергій Притула повідомив, що вже надіслав Ілону Маску книжку. Це твір "Історія Української держави" історика й автора Романа Піняжка.
Притула додав, що на решту коштів він придбає рації для українських військових.
Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі. Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців! Решту зібраних $63 100 ми витратимо на рації Motorola R7 для наших ЗСУ,
– поділився Сергій Притула.
Притула надіслав Маску книжку / Фото з твітера волонтера
Притула надіслав Маску книжку / Фото з твітера волонтера
В Одесі прибирають обличчя Маска з білбордів
Тим часом одеські комунальники змінюють білборд зі світовими знаменитостями, які висловили підтримку Україні. З плаката прибрали обличчя Ілона Маска.
Як в Одесі забирають фото Ілона Маска: відео