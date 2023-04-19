Блогер Машуковський виправдався за скандальне відео з тваринами у дельфінарії "Немо"
Джерело:Машуковський
Днями в мережі спалахнув скандал через інформацію, нібито в одеському дельфінарії "Немо" експлуатують тварин. Там блогери фоткалися з морськими котиками в президентському номері. Тепер же блогер Машуковський виправдався, але наголосив, що винен лише в тому, що був не свідомий щодо цього.
Український блогер Олег Машуков записав виправдання після того, як його звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. Нагадаємо, що у розважальному комплексі заперечили експлуатацію тварин.
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Блогер Машуковський виправдався
Раніше саме Машуковський у дельфінарії "Немо" в Одесі записав відео з морськими котиками в готельному номері. Після цього на нього вилилася купа хейту. В інстаграм-сторіз блогер висловив нерозуміння, через що йому надсилають прокльони.
Він заявляє, нібито перед тим, як вирушити до дельфінарію, Машуковський поцікавився станом здоров'я тварин та умовами, в яких вони живуть.
Я до них прийшов, подивився які вони комунікабельні. Коли тільки прийшов, дельфіни почали гратися, кидати мені м’яч, тренер не просив їх цього робити. Морські котики дуже контактні… У мене не було на той момент жодної думки, що це може бути якось ненормально,
– відповів блогер.
Тепер Машуковський визнав, що був неправий, опублікувавши відео з морськими котиками, але запевнив, що дуже любить тварин.
Також блогер підтвердив, що чутки про те, нібито готель "Немо" здає тварин в оренду, брехня.
"Ні! Такої опції немає, щоб взяти в оренду тварину. Вони живуть у дельфінарії, де їм безпечно. Вони просто гуляли і прийшли в наш номер… Буду більш усвідомленим у цьому питанні", – відповів Олег.
Він також вже видалив скандальне відео зі своєї сторінки у соцмережі.
Як зірки реагують на цей скандал
Телеведуча Маша Єфросиніна не змогла змовчати через цю скандальну ситуацію. Вона порадила блогерам вигулювати донати, а не морських котиків.
Євросиніна прокоментувала скандал в готелі "Немо" / Скриншот з інстаграму
Вокаліст гурту O.Torvald Євген Галич також долучився до обговорень цієї ситуації. Він дуже обурений через відео блогерів з тваринами. "Зустріну тебе десь, поговоримо моєю мовою", – написав артист.
Галич прокоментував ситуацію з блогерами в "Немо" / Скриншот з інстаграму
Також на скандальну ситуацію відреагували Олексій Суханов, Іванна Онуфрійчук, Даша Астаф'єва, Андрій Бєдняков та Тарас Цимбалюк. Вони перепостили інформацію про скандал з блогерами в готелі "Немо" та висловили своє обурення щодо жорстокового поводження з тваринами.
Що відомо про цей скандал з блогерами в дельфінарії "Немо"
- Днями навколо дельфінарію "Немо" в Одесі розгорівся скандал. Блогери Стася Макеєва та Олег Машуковський запостили відео з готельного номера, де знімали відео та фотографувалися з морськими котиками.
- У відео тварини мали дуже сумний і втомлений вигляд. Українці та зоозахисники звинуватили блогерів у жорстокому поводженні з тваринами.
- 24 Канал зв'язався з дельфінарієм "Немо", аби отримати коментар стосовно цієї ситуації. Там зазначили, що дані щодо можливості взяти тварин в оренду є неправдивими, та назвали такі повідомлення провокацією.
- Раніше в розважальному комплексі зазначили, що їхній готель при дельфінарії є сімейного типу. Тварини можуть прогулюватись коридорами закладу, однак відбувається це буцімто лише під суворим наглядом спеціалістів.
- В Асоціації зоозахисних організацій України (АЗОУ) повідомили, що працюють над законопроєктом, який забороняє дельфінарії. Також неодноразово з'являлись петиції, які ініціювали люди, що проти місць утримання тварин у неживій природі.