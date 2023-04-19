Блогер Машуковський виправдався за скандальне відео з тваринами у дельфінарії "Немо"

Днями в мережі спалахнув скандал через інформацію, нібито в одеському дельфінарії "Немо" експлуатують тварин. Там блогери фоткалися з морськими котиками в президентському номері. Тепер же блогер Машуковський виправдався, але наголосив, що винен лише в тому, що був не свідомий щодо цього.

Український блогер Олег Машуков записав виправдання після того, як його звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. Нагадаємо, що у розважальному комплексі заперечили експлуатацію тварин.

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Блогер Машуковський виправдався

Раніше саме Машуковський у дельфінарії "Немо" в Одесі записав відео з морськими котиками в готельному номері. Після цього на нього вилилася купа хейту. В інстаграм-сторіз блогер висловив нерозуміння, через що йому надсилають прокльони.

Він заявляє, нібито перед тим, як вирушити до дельфінарію, Машуковський поцікавився станом здоров'я тварин та умовами, в яких вони живуть.

Я до них прийшов, подивився які вони комунікабельні. Коли тільки прийшов, дельфіни почали гратися, кидати мені м’яч, тренер не просив їх цього робити. Морські котики дуже контактні… У мене не було на той момент жодної думки, що це може бути якось ненормально,

– відповів блогер.

Тепер Машуковський визнав, що був неправий, опублікувавши відео з морськими котиками, але запевнив, що дуже любить тварин.

Також блогер підтвердив, що чутки про те, нібито готель "Немо" здає тварин в оренду, брехня.

"Ні! Такої опції немає, щоб взяти в оренду тварину. Вони живуть у дельфінарії, де їм безпечно. Вони просто гуляли і прийшли в наш номер… Буду більш усвідомленим у цьому питанні", – відповів Олег.

Він також вже видалив скандальне відео зі своєї сторінки у соцмережі.

Як зірки реагують на цей скандал

Телеведуча Маша Єфросиніна не змогла змовчати через цю скандальну ситуацію. Вона порадила блогерам вигулювати донати, а не морських котиків.



Євросиніна прокоментувала скандал в готелі "Немо" / Скриншот з інстаграму

Вокаліст гурту O.Torvald Євген Галич також долучився до обговорень цієї ситуації. Він дуже обурений через відео блогерів з тваринами. "Зустріну тебе десь, поговоримо моєю мовою", – написав артист.



Галич прокоментував ситуацію з блогерами в "Немо" / Скриншот з інстаграму

Також на скандальну ситуацію відреагували Олексій Суханов, Іванна Онуфрійчук, Даша Астаф'єва, Андрій Бєдняков та Тарас Цимбалюк. Вони перепостили інформацію про скандал з блогерами в готелі "Немо" та висловили своє обурення щодо жорстокового поводження з тваринами.

Що відомо про цей скандал з блогерами в дельфінарії "Немо"