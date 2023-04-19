Украинский блоггер Олег Машуков записал оправдание после того, как его обвинили в жестоком обращении с животными. Напомним, что в развлекательном комплексе возразили эксплуатацию животных.
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Блогер Машуковский оправдался
Ранее именно Машуковский в дельфинарии "Немо" в Одессе записал видео с морскими котиками в гостиничном номере. После этого на него вылилась куча хейта. В инстаграм-сториз блоггер выразил непонимание, из-за чего ему присылают проклятия.
Он заявляет, что перед тем, как отправиться в дельфинарий, Машуковский поинтересовался состоянием здоровья животных и условиями, в которых они живут.
Я к ним пришел, посмотрел какие они коммуникабельны. Когда только пришел, дельфины начали играть, бросать мне мяч, тренер не просил их этого делать. Морские котики очень контактны… У меня не было на тот момент ни одного мнения, что это может быть как-то ненормально,
– ответил блоггер.
Теперь Машуковский признал, что был неправ, опубликовав видео с морскими котиками, но заверил, что очень любит животных.
Также блоггер подтвердил, что слухи о том, что отель "Немо" сдает животных в аренду, ложь.
"Нет! Такой опции нет, чтобы взять в аренду животное. Они живут в дельфинарии, где им безопасно. Они просто гуляли и пришли в наш номер… Буду осознаннее в этом вопросе", – ответил Олег.
Он также уже удалил скандальное видео со своей страницы в соцсети.
Как звезды реагируют на этот скандал
Телеведущая Маша Ефросинина не смогла умолчать из-за этой скандальной ситуации. Она посоветовала блоггерам выгуливать донаты, а не морских котиков.
Евросинина прокомментировала скандал в отеле "Немо" / Скриншот по инстаграмме
Вокалист группы O.Torvald Евгений Галич также присоединился к обсуждению этой ситуации. Он очень возмущен из-за видео блоггеров с животными. " Встретну тебя где-нибудь, поговорим на моем языке", – написал артист.
Галич прокомментировал ситуацию с блоггерами в "Немо" / Скриншот по инстаграмме
Также на скандальную ситуацию отреагировали Алексей Суханов, Иванна Онуфрийчук, Даша Астафьева, Андрей Бедняков и Тарас Цымбалюк. Они перепостили информацию о скандале с блоггерами в гостинице "Немо" и выразили свое возмущение по поводу жестокого обращения с животными.
Что известно об этом скандале с блоггерами в дельфинарии "Немо"
- На днях вокруг дельфинария "Немо" в Одессе разгорелся скандал. Блоггеры Стася Макеева и Олег Машуковский запостили видео с гостиничного номера, где снимали видео и фотографировались с морскими котиками.
- У видео животные выглядели очень грустно и устало. Украинцы и зоозащитники обвинили блоггеров в жестоком обращении с животными.
- 24 Канал связался с дельфинарием "Немо", чтобы получить комментарий по поводу этой ситуации. Там отметили, что данные о возможности взять животных в аренду неправдивы, и назвали такие сообщения провокацией.
- Ранее в развлекательном комплексе отметили, что их гостиница при дельфинарии есть семейного типа. Животные могут прогуливаться по коридорам заведения, однако происходит это только под строгим наблюдением специалистов.
- В Ассоциации зоозащитных организаций Украины (АЗОУ) сообщили, что работают над законопроектом, запрещающим дельфинарии. Также неоднократно появлялись петиции, которые инициировали люди против мест содержания животных в неживой природе.