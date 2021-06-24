Сірий кардинал вдома, – Зеленський розповів про вплив дружини

24 червня 2021 , 22:27
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"VIP з Наталією Мосейчук"

Президент України Володимир Зеленський дав відверте інтерв'ю Наталії Мосейчук, в якому заговорив не лише про політику, а й про особисте. Він назвав дружину Олену сірим кардиналом. Однак, за словами очільника держави, вона має вплив лише в їхньому домі.

Президентське подружжя дуже рідко коментує приватне життя, однак кожна публічна поява Володимира Зеленського з дружиною Оленою свідчить про те, що між ними повна гармонія. Президент схарактеризував першу леді як відверту й впливову жінку. Однак запевнив, що достатньо впевнений у своїх діях, аби звертатись до неї за порадами, що стосуються політики. 

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Зеленський додав, що дружина справді має "нюх на людей", однак ніколи не втручається у справи, що пов'язані з його оточенням як президента. Так, він може дослухатися до Олени Зеленської як чоловік і батько двох дітей, але не як політик.

Вона завжди відверта, тому я все життя з нею. Вона такий сірий кардинал у нас вдома. Вона точно мене любить і точно знає, хто я,
– заявив Володимир Зеленський. 

Додамо, у травні Олена Зеленська дала перше телевізійне інтерв'ю. Тоді Наталія Мосейчук також запитувала її про вплив на чоловіка. Перша леді заявляла, що: 

  • не дає порад Володимиру Зеленському як президенту. Вона не втручається у політичні питання, адже їй не вистачає експертності щодо цього;
  • симпатизує не всім людям в оточенні президента. Однак свою неприязнь вона пояснює особистими відчуттями, а не професійними якостями представників його команди. 
Автор: Марина Джура