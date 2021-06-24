Президентская чета очень редко комментирует личную жизнь, однако каждое публичное появление Владимира Зеленского с женой Еленой свидетельствует о том, что между ними полная гармония. Президент охарактеризовал первую леди как откровенную и влиятельную женщину. Однако заверил, что достаточно уверен в своих действиях, чтобы обращаться к ней за советами, касающимися политики.

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Зеленский добавил, что жена действительно имеет "нюх на людей", однако никогда не вмешивается в дела, связанные с его окружением как президента. Да, он может прислушаться к Елене Зеленской как муж и отец двоих детей, но не как политик.

Она всегда откровенна, поэтому я всю жизнь с ней. Она такой серый кардинал у нас дома. Она точно меня любит и точно знает, кто я,

– заявил Владимир Зеленский.

Добавим, в мае Елена Зеленская дала первое телевизионное интервью. Тогда Наталья Мосейчук также спрашивала ее о влиянии на мужа. Первая леди заявляла, что: